ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان في موسم الرياض؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان في موسم الرياض

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عن إقامة المباراة المرتقبة بين باريس سان جيرمان وفريق نجوم الهلال والنصر ضمن فعاليات موسم الرياض 2022-2023.

يأتي هذا الخبر الذي أثار سعادة كل عشاق الكرة في المملكة العربية السعودية ليتبع إلغاء تلك المباراة التي كان مقررًا إقامتها في يناير من العام الماضي ضمن فعاليات النسخة الأخيرة من الموسم.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد نجوم الهلال والنصر، القنوات الناقلة، التذاكر، وكل ما تريد معرفته

ونستعرض معًا في هذا التقرير كيفية شراء تذاكر مباراة باريس سان جيرمان ضد نجوم الهلال والنصر

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ما هي طرق شراء تذاكر مباراة النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان في موسم الرياض 2023?

تم طرح تذاكر مباراة نجوم النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان عبر الموقع الرسمي لموسم الرياض.

عند الدخول إلى الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

اضغط هنا للدخول إلى موقع موسم الرياض

ما هي أسعار تذاكر مباراة نجوم النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان في موسم الرياض 2023؟

تتراوح أسعار التذاكر بين 35 ريال سعودي حتى 1550 ريال سعودي

المنصة السعر خلف المرمى 35 ريال سعودي الواجهة 40 ريال سعودي الواجهة 60 ريال سعودي المقصورة 1550 ريال سعودي

ما هو موعد مباراة نجوم النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان في موسم الرياض 2023؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد نجوم الهلال والنصر سيكون في 19 يناير 2023 ضمن فعاليات موسم الرياض 2022-2023.

وتنطلق المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساءً بتوقيت مصر.

ويأتي شعار موسم الرياض معبرًا عن الفعاليات الرائعة التي ستقام به، إذ اعتمد شعار "فوق الخيال" للتعبير عن الفعاليات التي سيشهدها الموسم.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب نجوم الهلال والنصر - باريس سان جيرمان الخميس 19 يناير 2023،

20:00 السعودية، 19:00 مصر SSC HD1

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Shahid