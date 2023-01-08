ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان في موسم الرياض؟

مصعب صلاحمصعب صلاح
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Ronaldo Messi 2022-23Getty/ GOAL
النصرباريس سان جيرمانالهلالمباريات ودية - أندية

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان في موسم الرياض

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عن إقامة المباراة المرتقبة بين باريس سان جيرمان وفريق نجوم الهلال والنصر ضمن فعاليات موسم الرياض 2022-2023.

يأتي هذا الخبر الذي أثار سعادة كل عشاق الكرة في المملكة العربية السعودية ليتبع إلغاء تلك المباراة التي كان مقررًا إقامتها في يناير من العام الماضي ضمن فعاليات النسخة الأخيرة من الموسم.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد نجوم الهلال والنصر، القنوات الناقلة، التذاكر، وكل ما تريد معرفته

ونستعرض معًا في هذا التقرير كيفية شراء تذاكر مباراة باريس سان جيرمان ضد نجوم الهلال والنصر

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ما هي طرق شراء تذاكر مباراة النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان في موسم الرياض 2023?

تم طرح تذاكر مباراة نجوم النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان عبر الموقع الرسمي لموسم الرياض.

عند الدخول إلى الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

اضغط هنا للدخول إلى موقع موسم الرياض

ما هي أسعار تذاكر مباراة نجوم النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان في موسم الرياض 2023؟

تتراوح أسعار التذاكر بين 35 ريال سعودي حتى 1550 ريال سعودي

المنصةالسعر
خلف المرمى35 ريال سعودي
الواجهة40 ريال سعودي
الواجهة60 ريال سعودي
المقصورة1550 ريال سعودي

ما هو موعد مباراة نجوم النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان في موسم الرياض 2023؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد نجوم الهلال والنصر سيكون في 19 يناير 2023 ضمن فعاليات موسم الرياض 2022-2023.

وتنطلق المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساءً بتوقيت مصر.

ويأتي شعار موسم الرياض معبرًا عن الفعاليات الرائعة التي ستقام به، إذ اعتمد شعار "فوق الخيال" للتعبير عن الفعاليات التي سيشهدها الموسم.

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
نجوم الهلال والنصر - باريس سان جيرمانالخميس 19 يناير 2023،
20:00 السعودية، 19:00 مصر		SSC HD1
شاهد VIP		استاد الملك فهد الدولي

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