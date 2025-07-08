تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام في كأس السوبر الأوروبي 2025 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته

يتطلع المدرب لويس إنريكي إلى قيادة كتيبته المدججة بالنجوم للتتويج بلقب أوروبي جديد حين يواجهون توتنهام الإنجليزي في كأس السوبر الأوروبي 2025 والتي ستكون مباراة مفعمة بالإثارة.

حاز بطل باريس على لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه على الإنتر 5-0، ليحجز موعداً مع بطولة أوروبية آخرى وهي كأس السوبر.

على الجانب الأخر، استطاع توتنهام أن يُتوج بطلاً للدوري الأوروبي بعد الفوز على مانشستر يونايتد في المباراة النهائية.

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في السطور التالية نستعرض لكم كل ما تريدون معرفته عن مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام في كأس السوبر الأوروبي 2025 والقنوات الناقلة..

أين تقام مباراة كأس السوبر الأوروبي 2025 بين باريس سان جيرمان وتوتنهام؟

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في وقت سابق استضافة إيطاليا لمباراة كأس السوبر الأوروبي 2025، وعليه ستستضيف مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام المرتقبة.

وستقام المباراة على ملعب فريولي في مدينة أوديني الإيطالية، والذي يسع أكثر من 41 ألف متفرج، ويُعد الملعب الرئيسي لنادي أودينيزي الإيطالي.

ما موعد مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام في كأس السوبر الأوروبي 2025؟

تقام مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام في كأس السوبر الأوروبي 2025 يوم الأربعاء 13 أغسطس 2025.

وتنطلق صافرة البداية في تمام العاشرة مساءً بتوقيت السعودية ومصر، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام في كأس السوبر الأوروبي 2025 ؟

تنقل مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام في كأس السوبر الأوروبي 2025 عبر قناة بي إن سبورتس القطرية.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب باريس سان جيرمان - توتنهام الأربعاء 13 أغسطس 2025،

22:00 مصر والسعودية بي إن سبورتس فريولي

ما هي الفرق الأكثر تتويجًا ببطولة كأس السوبر الأوروبي؟

أكثر فريق فاز ببطولة كأس السوبر الأوروبي هو ريال مدريد، الذي حصل على الكأس السادسة في النسخة الماضية، ويأتي من بعده برشلونة وميلان، والذي يملك كل منهم 5 ألقاب.