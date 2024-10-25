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أحمد مجدي

موعد مباراة إنتر ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2024-2025 والقنوات الناقلة

الدوري الإيطاليإنترإنتر v يوفنتوسيوفنتوس

تعرف على موعد مباراة إنتر ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل إنتر، نظيره يوفنتوس في مباراة هامة وقوية في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي 2024-2025، على ملعب جيوزيبي مياتزا.

الفريقان يدخلان قمة الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي وهما في مستوى جيد للغاية، حيث يحتلان المركزين الثاني (إنتر) والثالث (يوفنتوس) في جدول ترتيب الكالشيو.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة إنتر ويوفنتوس في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة إنتر ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2024-2025 ؟

موعد مباراة إنتر ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2024-2025 هو يوم الأحد 27 أكتوبر 2024، على ملعب جيوزيبي مياتزا.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة إنتر ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الإيطالي عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، لذا يمكنك مشاهدة مباراة روما وإنتر عبرها.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق STC.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
إنتر - يوفنتوسالأحد 27 أكتوبر 2024،
20:00 مصر والسعودية		أبو ظبي الرياضية 1جيوزيبي مياتزافارس عوض

تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام إنتر في الدوري الإيطالي 2024-2025

الخطة5-3-2
حراسة المرمىميشيل دي جريجوريو
خط الدفاعخوان كابال - فيديريكو جاتي - بيير كالولو - أندريا كامبياسو
خط الوسطويستون ماكيني - مانويل لوكاتيلي - نيكولو فاجيولي
خط الهجومكنان يلديز - فرانشيسكو كونسيساو - دوسان فلاهوفيتش

تشكيل إنتر المتوقع أمام يوفنتوس في الدوري الإيطالي 2024-2025

الخطة5-3-2
حراسة المرمىيان سومر
خط الدفاعفيديريكو دي ماركو - أليساندرو باستوني - ستيفان دي فراي - ماتيو دارميان - جايمي بافار
خط الوسطنيكولو باريلا - دافيدي فراتيسي - هنريك مخيتاريان
خط الهجومماركوس تورام - لاوتارو مارتينيز
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