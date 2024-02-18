موعد مباراة إنتر وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023-24 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة إنتر وأتلتيكو مدريد في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين...

يحل أتلتيكو مدريد، ضيفًا ثقيلًا على إنتر، ضمن ذهاب مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، على ملعب جوزيبي مياتسا.

ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات مرتفعة، وسيطمح كل منهما لخطف بطاقة التأهل إلى الدور القادم، بعد المستويات المميزة، التي قدماها في دور المجموعات.

وحجز أتلتيكو مدريد مقعده في دور الـ 16، بعد تصدره المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة، بينما وصل الفريق الإيطالي إلى الدور الحالي بعدما جاء في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة.

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وفي السطور التالية، يقدم "GOAL.com" كل ما تريد معرفته عن مباراة إنتر وأتلتيكو مدريد في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024...

ما موعد مباراة إنتر وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة إنتر وأتلتيكو مدريد في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو الثلاثاء الموافق 20 فبراير 2024 على ملعب جوزيبي مياتسا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تملك شبكة "beIN Sports" القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتأكيد ستذيع مباراة إنتر وأتلتيكو مدريد عبر إحدى قنواتها.

هواة البث المباشر يمكنهم المشاهدة عن طريق تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب إنتر - أتلتيكو مدريد الثلاثاء 20 فبراير 2024،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 1 جوزيبي مياتسا

تشكيل إنتر المتوقع لمواجهة أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024:

التشكيل| 4-3-3 حراسة المرمى سومر خط الدفاع بافارد -باستوني - أتشيربي - دارميان خط الوسط باريلا - هاكان تشالهان أوغلو - ميختاريان خط الهجوم دي ماركو - لاوتارو مارتينيز - تورام

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع لمواجهة إنتر في دوري أبطال أوروبا 2023-2024