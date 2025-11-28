موعد مباراة إنتر ميامي ونيويورك سيتي في نصف نهائي الدوري الأمريكي 2025 والقنوات الناقلة

يحل نيويورك سيتي ضيفًا على إنتر ميامي، الأحد بملعب تشايس، ضمن نصف نهائي الدوري الأمريكي 2025.

إنتر ميامي وصل إلى نصف نهائي المرحلة النهائية من الدوري الأمريكي 2025 بعد إقصاء سينسيناتي في ليلة تألق البولجا ليونيل ميسي.

في السطور التالية، نستعرض لكم موعد مباراة إنتر ميامي ونيويورك سيتي في نصف نهائي الدوري الأمريكي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع، وكل ما تريدون معرفته

ما هو موعد مباراة إنتر ميامي ونيويورك سيتي في نصف نهائي الدوري الأمريكي 2025؟

موعد مباراة إنتر ميامي ونيويورك سيتي في نصف نهائي الدوري الأمريكي 2025 هو يوم الأحد 30 نوفمبر 2025 على ملعب تشايس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية صباحًا بتوقيت السعودية، الثالثة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي ونيويورك سيتي في نصف نهائي الدوري الأمريكي 2025 ؟

يمكن متابعة جميع مباريات فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، عن طريق الاشتراك في تطبيق "Apple TV" والذي يتيح لك متابعة المباريات على أجهزتك المختلفة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب إنتر ميامي - نيويورك سيتي الأحد 30 نوفمبر 2025

02:00 السعودية، 03:00 الإمارات Apple TV+ تشايس

تشكيل إنتر ميامي المتوقع ضد نيويورك سيتي في نصف نهائي الدوري الأمريكي 2025

من المتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو المباراة بالتشكيل التالي:-