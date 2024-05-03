موعد مباراة إنتر ميامي ونيويورك ريد بولز في الدوري الأمريكي 2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة إنتر ميامي ونيويورك ريد بولز في الجولة الحادية عشر من الدوري الأمريكي 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستعد ليونيل ميسي وفريقه إنتر ميامي لمباراة رسمية جديدة حينما يستضيف نيويورك ريد بولز في الجولة الحادية عشر من مباريات الدوري الأمريكي في 2024.

وواصل إنتر ميامي، تربعه على صدارة القسم الشرقي في الدوري الأمريكي، بعد الفوز في الجولة الماضية، وسيعمل على مواصلة الانتصارات للحفاظ على صدارته.

في السطور التالية يستعرض لكم موقع "جول" كل ما تريدون معرفته عن مباراة إنتر ميامي ونيويورك ريد بولز الدوري الأمريكي 2024 والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة إنتر ميامي ونيويورك ريد بولز في الدوري الأمريكي 2024؟

موعد مباراة إنتر ميامي ونيويورك ريد بولز في الدوري الأمريكي 2024 هو الأحد 5 مايو 2024 على ملعب درايف بينك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية والنصف صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي ونيويورك ريد بولز في الدوري الأمريكي 2024؟

لا يتم نقل مباريات الدوري الأمريكي 2024 عبر أي قناة داخل الشرق الأوسط، حيث لم تعلن أي شبكة عربية حتى الآن عن حصولها على حقوق بث إذاعة المباريات.

ولكن يمكن متابعة مباريات فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، عن طريق الاشتراك في تطبيق "Apple TV" والذي يتيح لك متابعة المباريات على أجهزتك المختلفة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب إنتر ميامي - نيويورك ريد بولز الأحد 5 مايو 2024

2:30 مصر والسعودية Apple TV+ درايف بينك

تشكيل إنتر ميامي المتوقع ضد نيويورك ريد بولز في الدوري الأمريكي 2024

من المتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو المباراة بالتشكيل التالي:-