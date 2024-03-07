تعرف على موعد مباراة إنتر ميامي ومونتريال في الدوري الأمريكي 2024 والقنوات الناقلة..

يستعد ليونيل ميسي وفريقه إنتر ميامي لمباراة رسمية جديدة حينما يستضيف مونتريال الكندي في الجولة الرابعة من مباريات الدوري الأمريكي في 2024.

إنتر ميامي فشل في الوصول إلى المرحلة النهائية من الدوري الأمريكي الموسم الماضي، لكنّه نجح في حصد أول لقب له على الإطلاق بالتتويج بكأس الدوريات الأمريكية.

ويتطلع إنتر ميامي متصدر الترتيب حاليًا لتقديم موسم أفضل خاصة بعد دعم الفريق بعدد من الصفقات أبرزها لويس سواريز، ليلم شمل جيل البلوجرانا التاريخي.

في السطور التالية يستعرض لكم موقع "جول" كل ما تريدون معرفته عن مباراة إنتر ميامي ومونتريال في الدوري الأمريكي 2024 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة إنتر ميامي ومونتريال في الدوري الأمريكي 2024؟

موعد مباراة إنتر ميامي ومونتريال في الدوري الأمريكي 2024 هو يوم الإثنين 11 مارس 2024 في المملكة العربية السعودية، والأحد 10 مارس 2024 على ملعب تشايس معقل إنتر ميامي في فلوريدا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي ومونتريال في الدوري الأمريكي 2024؟

لا يتم نقل مباريات الدوري الأمريكي 2024 عبر أي قناة داخل الشرق الأوسط، حيث لم تعلن أي شبكة عربية حتى الآن عن حصولها على حقوق بث إذاعة المباريات.

ولكن يمكن متابعة مباريات فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، عن طريق الاشتراك في تطبيق "Apple TV" والذي يتيح لك متابعة المباريات على أجهزتك المختلفة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب إنتر ميامي - مونتريال الإثنين 11 مارس 2024، 00:00 السعودية

الأحد 10 مارس 2024، 23:00 مصر Apple TV+ تشايس

تشكيل إنتر ميامي المتوقع ضد مونتريال في الدوري الأمريكي 2024

من المتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو المباراة بالتشكيل التالي:-