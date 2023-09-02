موعد مباراة إنتر ميامي ولوس أنجلوس في الدوري الأمريكي 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة إنتر ميامي ولوس أنجلوس في الجولة 27 من الدوري الأمريكي 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

يحل إنتر ميامي ضيفًا على نظيره لوس أنجلوس في مواجهة مرتقبة لحساب الجولة 27 لمنافسات الدوري المنتظم بالمجموعة الشرقية في بطولة الدوري الأمريكي 2023.

إنتر ميامي سقظ في فخ التعادل أمام ناشفيل في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز 14 في جدول ترتيب المجموعة الشرقية من الدوري الأمريكي.

أما لوس أنجلوس، فقد خسر في آخر مبارياته بالدوري الأمريكي أمام تشارلوت بهدفين لهدف، ليتجمد رصيده عند 40 نقطة في المركز الثاني في جدول الترتيب.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة إنتر ميامي ولوس أنجلوس في الجولة 27 من الدوري الأمريكي 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

جدول مباريات إنتر ميامي في كأس الدوريات الأمريكية 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة لوس أنجلوس وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي؟

تقام مباراة لوس أنجلوس وإنتر ميامي في الجولة 27 للموسم المنتظم من الدوري الأمريكي يوم الإثنين 4 سبتمبر 2023، على ملعب "BMO".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة فجرًا بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة لوس أنجلوس وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي؟

لا يتم نقل مباريات الدوري الأمريكي عبر أي قناة داخل الشرق الأوسط، حيث لم تعلن أي شبكة عربية حتى الآن عن حصولها على حقوق بث إذاعة المباريات.

ولكن يمكن متابعة مباريات الدوري الأمريكي، ومباريات فريق إنتر ميامي، عن طريق الاشتراك في تطبيق "Apple TV" والذي يتيح لك متابعة المباريات على أجهزتك المختلفة.

كما يمكنك متابعة المباراة لحظة بلحظة وأهم لقطاتها عن طريق حسابات إنتر ميامي الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب لوس أنجلوس - إنتر ميامي الإثنين 4 سبتمبر 2023

03:00 مصر والسعودية APPLE TV BMO

التشكيل المتوقع لإنتر ميامي

من المتوقع أن يدخل المدرب تاتا مارتينو المباراة بالتشكيل التالي:

التشكيل: 4-3-3

درايك كاليندير

دي أندري يدلين - سيرهي كريفستوف - كمال ميلير - جوردي ألبا

بنجامين كريماستشي - سيرجيو بوسكيتس - جيان موتا

ليونيل ميسي - روبرت تايلور - إيفان مارتينيز