تعرف على جدول مباريات إنتر ميامي في كأس الدوريات الأمريكية 2023، والقنوات الناقلة..

تحاول الجماهير في المنطقة العربية متابعة مباريات نادي إنتر ميامي الأمريكي، خاصة منذ انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الفريق الذي يرأسه الأسطورة الإنجليزية ديفيد بيكهام.

إنتر ميامي ينافس حاليًا في بطولة كأس الدوريات الأمريكية 2023، وهي بطولة تضم كافة أندية الدوري الأمريكي "MLS" إلى جانب أندية الدوري المكسيكي، وبعض الأندية الكندية.

وتضم البطولة 45 فريقًا تم تقسيمها على 15 مجموعة تضم كل منها 3 أندية، على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور التالي، الذي يشهد تواجد 32 فريقًا، بواقع 30 متأهلًا عن المجموعات، بالإضافة إلى بطلي الدوري في الولايات المتحدة والمكسيك.

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وبداية من دور الـ32 في بطولة كأس الدوريات الأمريكية، يتحول نظام البطولة إلى مباريات إقصائية، بواقع مباراة واحدة يتأهل فيها الفائز إلى الدور التالي حتى الوصول إلى النهائي.

وفي التقرير التالي من "GOAL.COM" نتعرف على جدول مباريات إنتر ميامي في كأس الدوريات الأمريكية 2023، والقنوات الناقلة للمباريات.

جدول مباريات إنتر ميامي في كأس الدوريات الأمريكية 2023

الدور المباراة الموعد النتيجة الملعب المجموعات إنتر ميامي - كروز أزول السبت 22 يوليو 2023،

03:00 السعودية ومصر 2-1 DRV PNK المجموعات إنتر ميامي - أتالانتا يونايتد الأربعاء 26 يوليو 2023،

02:30 السعودية ومصر 4-0 DRV PNK الـ32 إنتر ميامي - أورلاندو سيتي الخميس 3 أغسطس 2023،

03:00 السعودية ومصر 3-1 DRV PNK الستة عشر إف سي دالاس - إنتر ميامي الإثنين 7 أغسطس 2023،

04:30 السعودية ومصر 4-4

(5-4) بركلات الترجيح Toyota Stadium ربع النهائي إنتر ميامي - شارلوت إف سي السبت 12 أغسطس 2023،

03:00 السعودية ومصر - DRV PNK

ما هي القنوات الناقلة لمباريات إنتر ميامي في كأس الدوريات الأمريكية 2023

لا يتم نقل مباريات كأس الدوريات الأمريكية 2023 عبر أي قناة داخل الشرق الأوسط، حيث لم تعلن أي شبكة عربية حتى الآن عن حصولها على حقوق بث إذاعة المباريات.

ولكن يمكن متابعة مباريات كأس الدوريات الأمريكية، ومباريات فريق إنتر ميامي، عن طريق الاشتراك في تطبيق "Apple TV" والذي يتيح لك متابعة المباريات على أجهزتك المختلفة.

كما يمكنك متابعة المباراة لحظة بلحظة وأهم لقطاتها عن طريق حسابات إنتر ميامي الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.