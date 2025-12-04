موعد مباراة إنتر ميامي وفانكوفر في نهائي الدوري الأمريكي 2025 والقنوات الناقلة

يحل فانكوفر ضيفًا على إنتر ميامي، الأحد بملعب تشايس، لحساب نهائي الدوري الأمريكي 2025.

إنتر ميامي وصل إلى نهائي الدوري الأمريكي 2025 بعد إقصاء نيويورك سيتي بينما تخطى فانكوفر عقبة سان دييجو بصعوبة.

في السطور التالية، نستعرض لكم موعد مباراة إنتر ميامي وفانكوفر في نهائي الدوري الأمريكي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع، وكل ما تريدون معرفته

ما هو موعد مباراة إنتر ميامي وفانكوفر في نهائي الدوري الأمريكي 2025؟

موعد مباراة إنتر ميامي وفانكوفر في نهائي الدوري الأمريكي 2025 هو يوم السبت 6 ديسمبر 2025 على ملعب تشايس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة والنصف مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة والنصف بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وفانكوفر في نهائي الدوري الأمريكي 2025 ؟

يمكن متابعة جميع مباريات فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، عن طريق الاشتراك في تطبيق "Apple TV" والذي يتيح لك متابعة المباريات على أجهزتك المختلفة.

تشكيل إنتر ميامي المتوقع ضد فانكوفر في نهائي الدوري الأمريكي 2025

من المتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو المباراة بالتشكيل التالي:-