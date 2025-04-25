تعرف على موعد مباراة إنتر ميامي ودالاس في الدوري الأمريكي 2025 والقنوات الناقلة..

يستعد ليونيل ميسي وفريقه إنتر ميامي لمباراة رسمية جديدة حينما يستضيفون دالاس ضمن مباريات الدوري الأمريكي في 2025.

ويتطلع إنتر ميامي لتقديم موسم رائع بعد الفوز الموسم الماضي بدرع المشجعين، تحت قيادة المتألق ليونيل ميسي المتوهج برفقة زملائه السابقين في البلوجرانا، جوردي ألبا ولويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس.

في السطور التالية يستعرض لكم موقع "جول" كل ما تريدون معرفته عن مباراة إنتر ميامي ودالاس في الدوري الأمريكي 2025 والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة إنتر ميامي ودالاس في الدوري الأمريكي 2025؟

موعد مباراة إنتر ميامي ودالاس في الدوري الأمريكي 2025 هو يوم الإثنين 28 أبريل 2025 على ملعب لوكهارت.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي ودالاس في الدوري الأمريكي 2025 ؟

لا يتم نقل مباريات الدوري الأمريكي 2025 عبر أي قناة داخل الشرق الأوسط، حيث لم تعلن أي شبكة عربية حتى الآن عن حصولها على حقوق بث إذاعة المباريات، بعض المباريات تنقل عبر قناة دبي الرياضية 1.

ولكن يمكن متابعة مباريات فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، عن طريق الاشتراك في تطبيق "Apple TV" والذي يتيح لك متابعة المباريات على أجهزتك المختلفة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب إنتر ميامي - دالاس الإثنين 28 أبريل 2025

00:00 مصر والسعودية Apple TV+ لوكهارت

تشكيل إنتر ميامي المتوقع ضد دالاس في الدوري الأمريكي 2025

من المتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو المباراة بالتشكيل التالي:-