تعرف على موعد مباراة إنتر ميامي وأورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي 2025 والقنوات الناقلة..

يستعد ليونيل ميسي وفريقه إنتر ميامي لمباراة رسمية جديدة حينما يستضيفون أورلاندو سيتي ضمن مباريات الدوري الأمريكي في 2025.

ويتطلع إنتر ميامي لتقديم موسم رائع بعد الفوز الموسم الماضي بدرع المشجعين، تحت قيادة المتألق ليونيل ميسي المتوهج برفقة زملائه السابقين في البلوجرانا، جوردي ألبا ولويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس.

في السطور التالية يستعرض لكم موقع "جول" كل ما تريدون معرفته عن مباراة إنتر ميامي و أورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي 2025 والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة إنتر ميامي و أورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي 2025؟

موعد مباراة إنتر ميامي و أورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي 2025 هو يوم الإثنين 19 مايو 2025 على ملعب تشايس معقل إنتر ميامي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت مصر وبتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي و أورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي 2025 ؟

لا يتم نقل مباريات الدوري الأمريكي 2025 عبر أي قناة داخل الشرق الأوسط، حيث لم تعلن أي شبكة عربية حتى الآن عن حصولها على حقوق بث إذاعة المباريات، لكن على الأرجح سيتم نقل المباراة عبر قنوات دبي الرياضية بتعليق رؤوف خليف.

ولكن يمكن متابعة مباريات فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، عن طريق الاشتراك في تطبيق "Apple TV" والذي يتيح لك متابعة المباريات على أجهزتك المختلفة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق إنتر ميامي - أورلاندو سيتي الإثنين 19 مايو 2025

02:00 مصر والسعودية Apple TV+

دبي الرياضية تشايس رؤوف خليف

تشكيل إنتر ميامي المتوقع ضد أورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي 2025

من المتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو المباراة بالتشكيل التالي:-