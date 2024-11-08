تعرف على موعد مباراة إنتر ميامي وأتلانتا يونايتد في تصفيات نهائيات الدوري الأمريكي 2024 والقنوات الناقلة..

يستعد فريق إنتر ميامي لمباراة رسمية جديدة حينما يستضيفون أتلانتا يونياتد ضمن مباريات الجولة الثالثة في تصفيات نهائيات الدوري الأمريكي في 2024.

ويتطلع إنتر ميامي الذي حصل على درع المشجعين لمواصلة الطريق نحو التتويج باللقب، وعليه سيواجه أتلانتا يونايتد مرة ثالثة بعد أن فاز عليه في الجولة الأولى من تصفيات نهائيات الدوري الأمريكي بنتيجة 2-1، ثم تعادلا في الثانية بعد فوز أتلانتا بنفس النتيجة، مما يعني أن المباراة الثالثة هي الفاصلة لتحديد من يستكمل الطريق نحو اللقب.

في السطور التالية يستعرض لكم موقع "جول" كل ما تريدون معرفته عن مباراة إنتر ميامي وأتلانتا يونايتد في الدوري الأمريكي 2024 والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة إنتر ميامي وأتلانتا يونايتد في الدوري الأمريكي 2024؟

موعد مباراة إنتر ميامي وأتلانتا يونايتد في الدوري الأمريكي 2024 هو يوم الأحد 10 نوفمبر 2024 على ملعب تشايس معقل إنتر ميامي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثالثة صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة أتلانتا يونايتد وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024؟

لا يتم نقل مباريات الدوري الأمريكي 2024 عبر أي قناة داخل الشرق الأوسط، حيث لم تعلن أي شبكة عربية حتى الآن عن حصولها على حقوق بث إذاعة المباريات.

ولكن يمكن متابعة مباريات فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، عن طريق الاشتراك في تطبيق "Apple TV" والذي يتيح لك متابعة المباريات على أجهزتك المختلفة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب إنتر ميامي - أتلانتا يونايتد الأحد 10 نوفمبر 2024

03:00 مصر، 04:00 السعودية Apple TV+ تشايس

تشكيل إنتر ميامي المتوقع ضد أتلانتا يونايتد في الدوري الأمريكي 2024

من المتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو المباراة بالتشكيل التالي:-