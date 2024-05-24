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Sergio Ramos Sevilla Robert Lewandowski Barcelona(C)Getty Images
أحمد مجدي

موعد مباراة إشبيلية وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة إشبيلية وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل برشلونة ضيفًا على إشبيلية ضمن مباريات الجولة الثامنة والثلاثين من الدوري الإسباني 2023-2024، على ملعب "رامون سانشيز بيخوان".

برشلونة، يدخل المباراة وقد ضمن المركز الثاني وتعد بالنسبة له مباراة تحصيل حاصل ووداعية للمدرب تشافي هيرنانديز الذي رحل عن صفوف البلوجرانا.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة إشبيلية وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة إشبيلية وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة إشبيلية وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم الأحد 26 مايو 2024 على ملعب رامون سانشيز بيثخوان.

المباراة التالية

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة إشبيلية وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، ستجد مباراة إشبيلية وبرشلونة على شاشتها.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
إشبيلية - برشلونةالأحد 26 مايو 2024
22:00 مصر والسعودية		beIN SPORTS HD 1رامون سانشيز بيثخوانعلي محمد علي

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام إشبيلية في الدوري الإسباني 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب تشافي هيرنانديز المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمىإنياكي بينيا
خط الدفاعجواو كانسيلو - إنييجو مارتينيز - باو كوبارسي - جول كوندي
خط الوسطأندرياس كريستنسن - إلكاي جوندوجان - بيدري
خط الهجومرافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال
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