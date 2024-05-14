تعرف على موعد مباراة أورلاندو سيتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024 والقنوات الناقلة..

يستعد ليونيل ميسي وفريقه إنتر ميامي لمباراة رسمية جديدة حينما يحل ضيفًا. على أورلاندو سيتي ضمن مباريات الدوري الأمريكي في 2024.

ويتطلع إنتر ميامي متصدر الترتيب حاليًا لتقديم موسم رائع بعد دعم الفريق بعدد من الصفقات أبرزها لويس سواريز، ليلم شمل جيل البلوجرانا التاريخي.

في السطور التالية يستعرض لكم موقع "جول" كل ما تريدون معرفته عن مباراة أورلاندو سيتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024 والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة أورلاندو سيتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024؟

موعد مباراة أورلاندو سيتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024 هو يوم الخميس 16 مايو 2024 على ملعب إنتركو معقل أورلاندو سيتي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية والنصف صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي ونيويورك سيتي في الدوري الأمريكي 2024؟

لا يتم نقل مباريات الدوري الأمريكي 2024 عبر أي قناة داخل الشرق الأوسط، حيث لم تعلن أي شبكة عربية حتى الآن عن حصولها على حقوق بث إذاعة المباريات.

ولكن يمكن متابعة مباريات فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، عن طريق الاشتراك في تطبيق "Apple TV" والذي يتيح لك متابعة المباريات على أجهزتك المختلفة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب أورلاندو سيتي - إنتر ميامي الخميس 16 مايو 2024

02:30 السعودية، مصر Apple TV+ إنتركو

تشكيل إنتر ميامي المتوقع ضد أورلاندو سيتي سيتي في الدوري الأمريكي 2024

من المتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو المباراة بالتشكيل التالي:-