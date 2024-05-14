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İlkay Gundogan Barcelona Almeria 2023-2024Getty
أحمد مجدي

موعد مباراة ألميريا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة ألميريا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل برشلونة ضيفًا على ألميريا ضمن مباريات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني 2023-2024، على ملعب "ألعاب البحر المتوسط".

برشلونة، يدخل المباراة طامحًا للفوز من أجل ضمان المركز الثاني في الدوري الإسباني بعد أن ضاعت كل الألقاب الممكنة على النادي الكتالوني.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ألميريا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

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جدول مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة ألميريا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة ألميريا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم الخميس 16 مايو 2024 على ملعب ألعاب البحر المتوط.

المباراة التالية

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ألميريا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، ستجد مباراة ألميريا وبرشلونة على شاشتها.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
ألميريا - برشلونةالخميس 16 مايو 2024
22:30 مصر، 22:30 السعودية		beIN SPORTS HD 1ألعاب البحر المتوسطأحمد البلوشي

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام ألميريا في الدوري الإسباني 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب تشافي هيرنانديز المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمىمارك أندريه تير شتيجن
خط الدفاعجواو كانسيلو - إنييجو مارتينيز - باو كوبارسي - جول كوندي
خط الوسطإلكاي جوندوجان - فيرمين لوبيز - أندرساس كريستنسن
خط الهجومرافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال
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