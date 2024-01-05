تعرف على موعد مباراة آرسنال وليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة

مباراة قمة من العيار الثقيل تأتي في المراحل الأولى من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي وتجمع بين ليفربول وآرسنال لحساب دور الـ 64.

ليفربول يلعب منقوصًا من نجمه الأبرز محمد صلاح الذي يعسكر مع منتخب مصر استعدادًا لكأس إفريقيا 2023 التي تقام في كوت ديفوار.

في السطور التالية نستعرض لكم كل ما تريدون معرفته عن مباراة آرسنال وليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي، الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وأبرز التفاصيل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كلوب بعد انضمام صلاح لمنتخب مصر : لا أتمنى له حظًا سعيدًا!

ما موعد مباراة آرسنال وليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024 ؟

تقام مباراة آرسنال وليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024 على ملعب "الإمارات" يوم الأحد 7 يناير 2023.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024؟

تملك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية حقوق نقل مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي بصورة مشفرة، كما يتم نقل المباريات أيضًا عبر TOD.

جيميني ستاديون سبورتوي

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق آرسنال - ليفربول الأحد 7 يناير 2024

18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 1 الإمارات عصام الشوالي

تشكيل برشلونة المتوقع

من المتوقع أن يدخل المدرب تشافي هيرنانديز المباراة بالتشكيل الآتي:-

التشكيل: 4-3-3

إنياكي بينيا

أليخاندرو بالدي - جول كوندي - أندرياس كريستنسن - هيكتور فورت

أوريول روميو - سيرجي روبرتو - فيرمين لوبيز

جواو فيليكس - لامين يامال - فيتور روكي