كلوب بعد انضمام صلاح لمنتخب مصر : لا أتمنى له حظًا سعيدًا!

المدرب الألماني لا يُريد أن يكذب

كشف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، عن رأيه في افتقاد الفريق للنجم المصري محمد صلاح خلال فترة إقامة كأس الأمم الإفريقية.

صلاح توجه مؤخرًا إلى مصر من أجل التواجد مع معسكر الفراعنة استعدادًا لأمم إفريقيا التي ستقام في كوت ديفوار خلال هذا الشهر، ومن المقرر غيابه عن مباراة ليفربول وآرسنال يوم الأحد القادم بالمرحلة الثالثة لكأس الاتحاد الإنجليزي.

كلوب قال في المؤتمر الصحفي لهذه المباراة:"لعبنا ضد وست هام بهارفي إليو وكان لدينا هناك العديد من الخيارات الدفاعية المختلفة، هناك لاعبين آخرين يمكنهم اللعب على الجناح ولكن ليس مثل محمد صلاح".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"نحن نحاول الاستفادة من مهارات اللاعبين المتواجدين لدينا بأقصى صورة ممكنة وهذه هي الفكرة، هل نريد اللعب بدون صلاح؟ لا، ولكننا سنجد طريقة للتأقلم على هذا الوضع".

وتابع:"يمكننا التعرض للخسارة حتى بتواجد محمد صلاح في المباراة القادمة أمام آرسنال، ولكن في الوقت الحالي لدينا فرصة الانتصار وهذا مع نفكر فيه".

وعن خسارة واتارو إندو لليابان من أجل أمم إسيا وصلاح لأمم إفريقيا في نفس الوقت:"سأكون كاذبًا لو قلت إنني أتمنى لهما حظًا سعيدًا، أتمنى خروجهما من دور المجموعات ولكن هذا ليس ممكنًا بنسبة كبيرًا، حظًا سعيدًا لهما وأتمنى أن يعودان لنا بصحة جيدة".

يذكر أن أمم إفريقيا تبدأ في 13 يناير الجاري وتنتهي في 11 فبراير، بينما تُلعب أمم آسيا في 12 يناير وتُختتم بالمباراة النهائية في 10 فبراير.