تعرف على موعد مباراة آرسنال وباريس سان جيرمان في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب الإمارات، قمة من قمم الكرة الأوروبية، والتي ستجمع آرسنال، مع باريس سان جيرمان، ضمن مباريات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

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آرسنال، الذي يقدم مستويات مميزة هذا الموسم يدخل المباراة متسلحًا بعامل الأرض والجمهور، لتعويض سقوطه في المباراة الأولى، أمام أتالانتا بالتعادل، وسيحاول الخروج بنقاط المباراة كاملة لمساعدته في حسم التأهل إلى الدور القادم.

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على الجانب الآخر، تأمل كتيبة المدرب لويس إنريكي، مواصلة النتائج الجيدة، والخروج بنتيجة إيجابية من معقل الفريق اللندني.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة آرسنال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة آرسنال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

موعد مباراة آرسنال وباريس سان جيرمان في الجولة الثانية دوري أبطال أوروبا 2024-2025 هو يوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024، على ملعب الإمارات.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة آرسنال وباريس سان جيرمان عبر قناة beIN Sports 1.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المشاهدة عبر الإنترنت المعلق آرسنال - باريس سان جيرمان الثلاثاء 1 أكتوبر 2024،

22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 الإمارات TOD عصام الشوالي

تشكيل آرسنال المتوقع أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2024-2025:

التشكيل| 4-3-3 حراسة المرمى ديفيد رايا خط الدفاع تيمبير - جابرييل - ساليبا - كالافيوري خط الوسط ديكلان رايس - توماس بارتي - كاي هافيرتز خط الهجوم بوكايو ساكا - تروسارد - مارتينيلي

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام آرسنال في دوري أبطال أوروبا 2024-2025: