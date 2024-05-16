موعد مباراة آرسنال وإيفرتون في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة آرسنال وإيفرتون في الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب الإمارات، مباراة هامة ومصيرية ضمن مباريات الجولة الـ 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي 2023-2024، بين آرسنال وإيفرتون.

آرسنال صاحب الأرض والجمهور يدخل اللقاء تحت شعار لا بديل عن الفوز والتمسك بأمل تحقيق الدوري حتى اللحظات الأخيرة.

ويحتل آرسنال المركز الثاني من ترتيب الدوري برصيد 86 نقطة، وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر.

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وسيتعين على كتيبة المدرب ميكيل أرتيتا الفوز، مع انتظار تعثر سيتي أمام وست هام، إما بالتعادل أو الهزيمة لتحقيق لقب الدوري الغائب عن خزائن الفريق اللندني منذ سنوات.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد آرسنال وإيفرتون في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة آرسنال وإيفرتون في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة آرسنال وإيفرتون في الجولة الختامية من الدوري الإنجليزي هو يوم الأحد 19 مايو 2024، على ملعب الإمارات.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وإيفرتون في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، يمكنك مشاهدة المباراة على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب آرسنال - إيفرتون الأحد 19 مايو 2024،

18:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 2 الإمارات

التشكيل آرسنال المتوقع أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي 2023-2024: