موعد مباراة اليمن والإمارات في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة اليمن والإمارات في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

يستقبل ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي، مباراة هامة بين المنتخب الإماراتي، أمام نظيره اليمني، ضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة آسيا.

المنتخب الإماراتي يدخل المباراة، منتشيًا بالفوز في المباراة الأخيرة، وسيعمل على مواصلة حصد النقاط لاستمرار التربع على صدارة ترتيب مجموعته بالعلامة الكاملة.

بينما يطمح المنتخب اليمني، للخروج بنتيجة إيجابية، تساعده في التمسك بأمل الاستمرار في المنافسة على خطف بطاقة التأهل.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة اليمن ضد الإمارات في تصفيات كأس العالم 2026.

جدول مباريات وترتيب مجموعة منتخب الإمارات في تصفيات كأس العالم 2026

ما موعد مباراة اليمن والإمارات في تصفيات كأس العالم 2026؟

تقام مباراة اليمن والإمارات في تصفيات كأس العالم 2026 يوم الثلاثاء 26 مارس 2024. على مدينة الأمير عبد الله بن جلوي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة اليمن والإمارات في تصفيات كأس العالم 2026؟

تذاع مباريات المنتخب الإماراتي في تصفيات كأس العالم 2026 على شبكة قنوات الشارقة الرياضية..

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب اليمن - الإمارات الثلاثاء 26 مارس 2024

22:00 السعودية واليمن، 23:00 الإمارات قنوات الشارقة الرياضية مدينة الأمير عبد الله بن جلوي

التشكيل المتوقع للإمارات أمام اليمن في تصفيات كأس العالم 2026

من المتوقع أن يدخل المدرب باولو بينتو المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-5-1