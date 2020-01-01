موعد مباراة الهلال وباختاكور في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد باختاكور الأوزبكي في الجولة الثالثة من دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، وما هي القنوات الناقلة؟

يستعد الهلال لاستكمال حملة دفاعه عن لقب دوري أبطال آسيا عندما يلتقي مع باختاكور في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات على ملعب الجنوب بقطر.

ومن المقرر أن تقام فعّاليات البطولة الآسيوية على الأراضي القطرية بنظام استثنائي نظرًا لتأجيلها طوال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا، في نسخة ستكون مشابهة لنسخة دوري أبطال أوروبا.

الهلال الذي يدخل المسابقة الآسيوية وهو منتشٍ بتحقيق لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يتقاسم صدارة المجموعة مع باختاكور برصيد 6 نقاط لكل منهما، مما يُزيد من أهمية تحقيق كتيبة لوتشيسكو للفوز في المباراة للتحليق بعيدًا بالمركز الأول والحصول على خصم أسهل في دور الـ16.

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وفي هذا التقرير سنتعرف سويًا على موعد مباراة الهلال ضد باختاكور وما هي القنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة الهلال وباختاكور؟

يلتقي الهلال مع نظيره باختاكور يوم الإثنين الموافق 14 سبتمبر 2020، الموافق 26 محرم 1442 هجريًا، على ملعب الجنوب بقطر.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال وباختاكور؟

تُنقل فعاليات بطولة دوري أبطال آسيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات beIN Sports وكذلك قنوات الدوري والكأس.

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، فيمكنك متابعة البث الكتابي للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الهلال - باختاكور الجنوب الإثنين 14 سبتمبر 2020،،

26 محرم 1442،

21:00 السعودية، 20:00 مصر beIN SPORTS HD 1

الدوري والكأس

ما هو التشكيل المتوقع للهلال؟

لا يُعاني الهلال من أي إصابات وسيكون الفريق كامل العدد أمام باختاكور.

ومن المتوقع أن يعتمد لوتشيسكو على تشكيلته المعتادة، بالمعيوف في حراسة المرمى وثنائي في قلب الدفاع هما البليهي وسون مع منتصف ملعب بقيادة كويار والفرج وفي الأمام القاطرة البشرية بافيتمبي جوميس.

التشكيل | 4-2-3-1

عبد الله المعيوف

ياسر الشهراني - علي البليهي - جانج هيون سو - محمد البريك

سلمان الفرج - جوستافو كويار

سالم الدوسري - سيباستيان جيوفينكو - أندريه كارييو

بافيتيمبي جوميس