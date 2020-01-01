أخبار الهلال اليوم | ثنائي الزعيم يغيب عن لقاء الشباب والقائمة الآسيوية كاملة

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 9 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2020 ...

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راحة استثنائية لأجانب الهلال

أوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية أن الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال، قرر منح لاعبي فريقه راحة لمدة 24 ساعة فقط، عقب مواجهة الليلة أمام الشباب، على أن تغادر القائمة الآسيوية بعد غدٍ الجمعة إلى قطر، لخوض منافسات دوري أبطال آسيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الروماني سبمنح اللاعبين الأجانب المستبعدين من القائمة الآسيوية راحة استثنائية، لم تحدد مدتها بعد.

ثنائي الهلال يغيب عن لقاء الشباب

يغيب ثنائي الهلال علي البليهي ومحمد كنو عن لقاء الليلة أمام الشباب، ضمن الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويأتي غياب الثنائي على إثر الإصابة، إذ لم يكتمل شفائهما بعد، ويعمل الجهاز الطبي على تجهيزهما للبطولة الآسيوية.

القوائم الآسيوية النهائية للأندية السعودية .. الهلال والنصر والأهلي والتعاون

انتهت أمس الثلاثاء، المهلة المحددة من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للأندية، لرفع قوائمها النهائية، التي تستأنف بها دوري المجموعات بدوري الأبطال، المقرر له 14 من سبتمبر الجاري. ( طالع التفاصيل )

الشباب يخسر نجميه أمام الهلال

تأكد غياب سيباستياو دي فريتاس "سيبا" ودانيلو أسبيريا، نجمي الشباب، عن ديربي العاصمة أمام الهلال، المقرر إقامته غدًا الأربعاء، ضمن الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.