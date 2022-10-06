موعد مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الشباب في الجولة السابعة من روشن السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

يستقبل استاد الملك فهد الدولي، قمة مباريات الجولة السابعة من بطولة دوري روشن السعودي لموسم 2022-23، والتي تجمع بين الهلال والشباب.

الهلال بعد بداية قوية للموسم، بدأ في نزيف النقاط بآخر جولتين عندما خسر من التعاون ثم تعادل مع الاتفاق، ويهدف لبداية تصحيح الأوضاع أمام الشباب للعودة للمنافسة على صدارة الترتيب والحفاظ على لقبه.

أما الشباب، فيقدم مستويات مميزة للغاية هذا العام، فقد نجح الليوث في تحقيق العلامة الكاملة في المباريات التي خاضها الفريق، وتكون مباراة الهلال هي الأهم إذ يأمل أبناء المدرب فيسينتي مورينو، في مواصلة الانتصارات والخروج بنتيجة إيجابية أمام الموج الأزرق للاستمرار على صدارة الترتيب.

ويتصدر الشباب ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، بينما يأتي الهلال في المركز الثالث برصيد 13 نقطة.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الهلال والشباب؟

موعد مباراة الهلال والشباب في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2022-23، هو الإثنين 10 أكتوبر 2022.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 20:30 بتوقيت السعودية، 19:30 بتوقيت مصر.

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Shahid Shahid

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ويمكنك مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك مشاهدة مباراة الهلال والشباب عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.