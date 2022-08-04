جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022-2023 والقنوات الناقلة، وينطلق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في 25 أغسطس 2022

ينطلق الموسم الجديد من الدوري السعودي يوم الخميس 25 أغسطس 2022.

يبدأ الهلال مبارياته في الدوري السعودي هذا الموسم بمواجهة الخليج الصاعد حديثًا، في افتتاح الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

فاز الزعيم بالدوري الموسم الماضي للمرة الثامنة عشر في تاريخه، بعد منافسة شرسة مع الاتحاد حًسمت في الجولات الأخيرة وهو البطل التاريخي للمسابقة.

جدول مباريات الدوري السعودي 2023، القنوات الناقلة والترتيب

وفي هذا التقرير، سنتعرف على جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2023، وما هي القنوات الناقلة؟

ما هي القنوات الناقلة للدوري السعودي؟

تُنقل مباريات الدوري السعودي عبر شبكة SSC بصورة مجانية عبر تقنية SD، بينما قنوات HD تكون مشفرة.

وإذا لم تتمكن عزيزي القارئ من متابعة المباريات ، فيمكن متابعة البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباريات الهلال والذي عادةً ما يبدأ قبل كل مباراة بنصف ساعة.

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جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2023

يفتتح الهلال مبارياته في الدوري السعودي 2023 مع نادي الخليج الصاعد حديثًا، ثم يواجه الفيحاء والفتح الوحدة على التوالي.

يُقام ديربي الرياض بين الهلال والشباب، على ملعب الأول، ضمن الجولة السابعة، في العاشر من أكتوبر.

أما ديربي الرياض بين النصر والهلال، فسيكون ضمن الجولة العاشرة، على ملعب مرسول بارك، أحد أيام 25 أو 26 من ديسمبر.

ويقام كلاسيكو الاتحاد والهلال، ضمن الجولة الـ12، في جدة، أحد أيام 5 أو 6 أو 7 من يناير 2023.

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب 1 الخليج - الهلال الخميس 25 أغسطس 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر الأمير محمد بن فهد 2 الهلال - الفيحاء الأربعاء 31 أغسطس 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر الأمير فيصل بن فهد 3 الفتح - الهلال الأحد 4 سبتمبر 2022،

18:35 السعودية، 17:35 مصر مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية 4 الهلال - الوحدة الجمعة 16 سبتمبر 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر الأمير فيصل بن فهد 5 الهلال - التعاون الأحد 2 أكتوبر 2022،

18:20 السعودية، 17:20 مصر الأمير فيصل بن فهد 6 الاتفاق - الهلال الخميس 6 أكتوبر 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر الأمير محمد بن فهد 7 الهلال - الشباب الإثنين 10 أكتوبر 2022،

20:30 السعودية، 19:30 مصر الملك فهد الدولي 8 الطائي- الهلال السبت 15 أكتوبر 2022،

18:30 السعودية، 17:30 مصر الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي 9 الهلال - الباطن السبت 17 ديسمبر 2022 الأمير فيصل بن فهد 10 النصر- الهلال الإثنين 26 ديسمبر 2022 مرسول بارك 11 الهلال - ضمك السبت 31 ديسمبر 2022 الأمير فيصل بن فهد 12 الاتحاد - الهلال الجمعة 6 يناير 2023 مدينة الملك عبدالله الرياضية 13 الهلال - العدالة السبت 14 يناير 2023 الأمير فيصل بن فهد 14 الهلال - أبها السبت 21 يناير 2023 الأمير فيصل بن فهد 15 الرائد - الهلال الجمعة 3 فبراير 2023 مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية

ترتيب الهلال في الدوري السعودي 2023