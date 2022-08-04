جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ينطلق الموسم الجديد من الدوري السعودي يوم الخميس 25 أغسطس 2022.
يبدأ الهلال مبارياته في الدوري السعودي هذا الموسم بمواجهة الخليج الصاعد حديثًا، في افتتاح الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
فاز الزعيم بالدوري الموسم الماضي للمرة الثامنة عشر في تاريخه، بعد منافسة شرسة مع الاتحاد حًسمت في الجولات الأخيرة وهو البطل التاريخي للمسابقة.
جدول مباريات الدوري السعودي 2023، القنوات الناقلة والترتيب
وفي هذا التقرير، سنتعرف على جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2023، وما هي القنوات الناقلة؟
ما هي القنوات الناقلة للدوري السعودي؟
تُنقل مباريات الدوري السعودي عبر شبكة SSC بصورة مجانية عبر تقنية SD، بينما قنوات HD تكون مشفرة.
وإذا لم تتمكن عزيزي القارئ من متابعة المباريات ، فيمكن متابعة البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباريات الهلال والذي عادةً ما يبدأ قبل كل مباراة بنصف ساعة.
جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2023
يفتتح الهلال مبارياته في الدوري السعودي 2023 مع نادي الخليج الصاعد حديثًا، ثم يواجه الفيحاء والفتح الوحدة على التوالي.
يُقام ديربي الرياض بين الهلال والشباب، على ملعب الأول، ضمن الجولة السابعة، في العاشر من أكتوبر.
أما ديربي الرياض بين النصر والهلال، فسيكون ضمن الجولة العاشرة، على ملعب مرسول بارك، أحد أيام 25 أو 26 من ديسمبر.
ويقام كلاسيكو الاتحاد والهلال، ضمن الجولة الـ12، في جدة، أحد أيام 5 أو 6 أو 7 من يناير 2023.
🇸🇾 جـهـاد الـحسيـن— دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) August 3, 2022
🇧🇷 إلـتـون خــوزيــه
🇧🇷 مارسيلو كماتشو
🇧🇷 لويس غوستافو
🇨🇱 كارلوس فيلانويفا
أكثر 5️⃣ لاعبين أجانب صناعة للأهداف في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين 👏⚽️ pic.twitter.com/RGMrdrbUFk
الجولة
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
1
الخليج - الهلال
الخميس 25 أغسطس 2022،
الأمير محمد بن فهد
2
الهلال - الفيحاء
الأربعاء 31 أغسطس 2022،
الأمير فيصل بن فهد
3
الفتح - الهلال
الأحد 4 سبتمبر 2022،
مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية
4
الهلال - الوحدة
الجمعة 16 سبتمبر 2022،
الأمير فيصل بن فهد
5
الهلال - التعاون
الأحد 2 أكتوبر 2022،
الأمير فيصل بن فهد
6
الاتفاق - الهلال
الخميس 6 أكتوبر 2022،
الأمير محمد بن فهد
7
الهلال - الشباب
الإثنين 10 أكتوبر 2022،
الملك فهد الدولي
8
الطائي- الهلال
السبت 15 أكتوبر 2022،
الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي
9
الهلال - الباطن
السبت 17 ديسمبر 2022
الأمير فيصل بن فهد
10
النصر- الهلال
الإثنين 26 ديسمبر 2022
مرسول بارك
11
الهلال - ضمك
السبت 31 ديسمبر 2022
الأمير فيصل بن فهد
12
الاتحاد - الهلال
الجمعة 6 يناير 2023
مدينة الملك عبدالله الرياضية
13
الهلال - العدالة
السبت 14 يناير 2023
الأمير فيصل بن فهد
14
الهلال - أبها
السبت 21 يناير 2023
الأمير فيصل بن فهد
15
الرائد - الهلال
الجمعة 3 فبراير 2023
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية
ترتيب الهلال في الدوري السعودي 2023
الترتيب
الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
الفارق
النقاط
1
العدالة
0
0
0
0
0
0
0
0
2
الفيحاء
0
0
0
0
0
0
0
0
3
أبها
0
0
0
0
0
0
0
0
4
النصر
0
0
0
0
0
0
0
0
5
الوحدة
0
0
0
0
0
0
0
0
6
الاتفاق
0
0
0
0
0
0
0
0
7
الاتحاد
0
0
0
0
0
0
0
0
8
الفتح
0
0
0
0
0
0
0
0
9
الخليج
0
0
0
0
0
0
0
0
10
الباطن
0
0
0
0
0
0
0
0
11
التعاون
0
0
0
0
0
0
0
0
12
الطائي
0
0
0
0
0
0
0
0
13
الشباب
0
0
0
0
0
0
0
0
14
الرائد
0
0
0
0
0
0
0
0
15
الهلال
0
0
0
0
0
0
0
0
16
ضمك
0
0
0
0
0
0
0
0