موعد مباراة الهلال والرائد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الرائد في الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ببريده، وما هي القنوات الناقلة؟

يحلّ الهلال ضيفًا ثقيلًا على نظيره الرائد بمدينة بريدة بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، وذلك لحساب الجولة السابعة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وواصل الموج الأزرق سلسلة نجاحاته هذا الموسم بالتتويج بلقب الكأس على حساب النصر، كما يستمر في صدارة ترتيب الدوري في أعقاب فوزه الجولة الماضية على الفتح بأداء أكثر من رائع.

لدى الهلال 18 نقطة ويتفوق بفارق نقطتين عن أقرب الملاحقين، الشباب، في الوقت الذي يحتل فيه الرائد المركز الخامس برصيد 10 نقاط ويعيش حالة مميزة لم يعكر صفوها سوى الهزيمة من العين بالجولة الماضية.

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في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة الهلال والرائد وما هي القنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة الهلال والرائد؟

موعد مباراة الهلال والرائد هو الإثنين الموافق 7 ديسمبر 2020، الموافق 22 ربيع الآخر 1442 هجريًا، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة إلا عشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة إلا عشر دقائق بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والرائد؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري السعودي على القنوات الرياضية السعودية، وستذاع مباراة الهلال والرائد عبر شاشتها كالعادة..

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، فيمكنك متابعة البث المباشر للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.