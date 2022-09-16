موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد التعاون في الجولة الخامسة في روشن السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

يستقبل ملعب الأمير فيصل بن فهد، مباراة هامة وقوية تجمع بين الهلال، والتعاون، ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري روشن السعودي لموسم 2022-23.

يدخل الزعيم المباراة وهو بالعلامة الكاملة بحصوله على 12 نقاط من 4 انتصارات له في الموسم الجديد، حيث فاز على الخليج والفيحاء والفتح على التوالي، ثم فوز عريض على الوحدة بثلاثية نظيفة، ويهدف لمواصلة الانتصارات للاستمرار في الصدارة مع الشباب.

أما التعاون بدأ الموسم بتحقيق انتصارين، ولكنه بدأ في فقط النقاط بتعادلين أمام الفيحاء وضمك، ويدخل المباراة وعينه على تصحيح المسار أمام الموج الأزرق للاقتراب أكثر من المربع الذهبي.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الهلال والتعاون؟

موعد مباراة الهلال والتعاون في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي 2022-23، هو الأحد 2 أكتوبر 2022.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 18:20 بتوقيت السعودية، 17:20 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والتعاون؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ويمكنك مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك مشاهدة مباراة الهلال والتعاون عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

Shahid Shahid

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الهلال - التعاون الأحد 2 أكتوبر 2022،

18:20 السعودية، 17:20 مصر SSC

شاهد VIP ملعب الأمير فيصل بن فهد