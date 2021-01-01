موعد مباراة الهلال والاتفاق في الدوري السعودي 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال ضد الاتفاق في الجولة التاسعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-21، وما هي القنوات الناقلة؟

بعد خسارة جديدة من نادي ضمك في الجولة 18 من الدوري السعودي، يستضيف الهلال نادي الاتفاق على ملعب الأمير فيصل بن فهد في إطار الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

يقدم الزعيم موسم للنسيان حتى الآن، فبعد أن فاز باللقب عن جدارة الموسم الماضي تراجع الفريق بشدة، ورغم أنه بطل الشتاء، إلا أنه فقد الصدارة في الجولة التالية مباشرة وانهار حتى استقر في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة، تاركًا مقعده للشباب المتفوق على الأهلي الوصيف بأربعة نقاط.

أما الاتفاق، فيسير بخطى ثابتة نحو المربع الذهبي هذا الموسم، وبعد فوزه في الجولة الماضية على أبها بأربعة أهدافٍ لهدف، أصبح في المركز الخامس برصيد 27 نقطة، ولا تفصله إلا نقطتين عن الاتحاد صاحب المركز الرابع.

جدول ترتيب الدوري السعودي 2020-21

وفي التقرير التالي، سنستعرض معًا موعد مباراة الهلال والاتفاق في الدوري السعودي والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الهلال ضد الاتفاق؟

موعد مباراة الهلال ضد الاتفاق هو يوم الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 6 رجب 1442، وتقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة والثلث مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والثلث بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتفاق؟

تمتلك شبكة قنوات السعودية الرياضية، حقوق إذاعة مباريات الدوري السعودي، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة المباراة عبر شاشتها.

وإن لم تستطع المشاهدة عبر التلفاز، يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الهلال والاتفاق عبر موقع جول، والذي سينطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.