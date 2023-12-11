موعد مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال والوحدة، والتي تقام ضمن منافسات الجولة 17 لموسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة..

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يستضيف ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد، مباراة كبيرة تجمع بين الهلال والوحدة، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من دوري روشن السعودي موسم 2023-2024.

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الهلال يسير بخطى ثابتة في دوري روشن السعودي، ولا يزال متربعًا على الصدارة بعد الفوز على الطائي بهدفين لهدف في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 44 نقطة، مبتعدًا بفارق 7 نقاط عن صاحب المركز الثاني.

أما الوحدة، نجح في تحقيق فوزًا هامًا على حساب الأخدود في الجولة الماضية، وسيعمل على الخروج بنتيجة إيجابية أمام الموج الأزرق، تساعده في مشواره هذا الموسم للاقتراب أكثر من المربع الذهبي.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الهلال والوحدة في الجولة 17 لمنافسات الدوري السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة الهلال والوحدة في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الهلال والوحدة في الجولة 17 من دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الجمعة 15 ديسمبر 2023 على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوحدة في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الهلال والوحدة على شاشتها.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الهلال - الوحدة الجمعة 15 ديسمبر 2023،

21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC HD

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مدينة الأمير فيصل بن فهد

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