موعد مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

يطمح الهلال لمواصلة حملة الحفاظ على لقب دوري روشن السعودي ولو أن المنافسة باتت كبيرة بشكل أكثر مع الاتحاد لكن "الزعيم" يريد التشبث بآماله.
في الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 يستضيف الهلال فريق الفتح، وسط أهداف أخرى تمامًا للضيوف الذين يريدون الفكاك من المركز الأخير.
في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الهلال والفتح في الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب
ما موعد مباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
موعد مباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الخميس 16 يناير 2025 على ملعب المملكة أرينا.
المباراة التالية
وتنطلق صافرة البداية في السادسة وخمس دقائق مساء بتوقيت السعودية، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت مصر..
ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الهلال والفتح على شاشتها.
لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.
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|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الملعب
|الهلال - الفتح
|الخميس 16 يناير 2025
17:05 مصر، 18:05 السعودية
|SSC
المملكة أرينا