موعد مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الخلود في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

يحل الهلال ضيفًا على نظيره الخلود، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي 2024-2025، على مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

الهلال حقق الانتصار في الجولات الأربع الأولى ويتصدر الترتيب منفردًا، كما تجاوز البكرية في دور الـ 32 من كأس الملك السعودي.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الخلود والهلال في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

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جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة الخلود والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الخلود والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو السبت 28 سبتمبر 2024 على مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

وتنطلق صافرة البداية في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر، العاشرة بتوقيت الإمارات.

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ما القنوات الناقلة لمباراة الخلود والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الخلود والهلال على شاشتها.

لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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