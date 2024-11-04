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موعد مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

الهلال v الاتفاقالهلالدوري روشن السعوديالاتفاق

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الاتفاق في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل الهلال، نظيره الاتفاق في مباراة هامة وقوية ضمن مباريات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025، على ملعب المملكة آرينا.

الهلال، يريد مصالحة جماهيره بعد التعادل في المباراة الماضية أمام النصر، وسيسعى لاعبو الموج الأزرق، للعودة إلى طريق الانتصارات مرة أخرى، لمواصلة الانفراد بصدارة ترتيب دوري روشن، في ظل ملاحقة الاتحاد.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الهلال والاتفاق في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة الهلال والاتفاق في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الهلال والاتفاق في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الجمعة 8 نوفمبر 2024 على المملكة آرينا.

المباراة التالية

وتنطلق صافرة البداية في تمام 17:45 بتوقيت السعودية، 18:45 بتوقيت مصر.

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ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتفاق في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الهلال والاتفاق على شاشتها.

لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
الهلال - الاتفاقالجمعة 8 نوفمبر 2024،
16:45 السعودية، 17:45 مصر		SSC 1 HDالمملكة آرينا

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