موعد مباراة الهلال القادمة ضد أبها في كأس الملك والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد أبها في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

يلتقي نادي الهلال السعودي ضد نادي أبها في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الموافق 15 مارس 2020، الموافق 21 رجب 1441.

ويستكمل الهلال مشواره الناجح من الموسم الماضي بعدما توج بدوري أبطال آسيا ثم استكمل النجاح خلال الموسم الحالي من خلال تصدره للدوري السعودي ووصوله إلى نصف نهائي كأس الملك.

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المشكلة الأكبر التي تواجه الهلال أن الموسم على وشك أن يتم إلغائه بسبب تفشي فيروس كورونا حيثُ تبحث السعودية كل الإجراءات الوقائية التي تحمي الجميع خاصة مع تفشي الفيروس بشكل كبير بالبلاد

الهلال نجح في تخطي عقبة الإتفاق بدور الثمانية بعد الفوز عليه بنتيجة 2/1، بينما نادي أبها أحد مفاجأت البطولة حتى الأن تأهل من الدور السابق بعد الفوز على فريق الفتح بركلات الترجيح 5/3.

وفي هذا التقرير يُقدم لكم جول النسخة العربية كل ما تريد معرفته عن مباراة الهلال القادمة ضد أبها في إطار نصف نهائي كأس الملك 2019/2020

إعلان مواعيد مباراتي نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

موعد مباراة الهلال ضد أبها والقنوات الناقلة