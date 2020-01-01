إعلان مواعيد مباراتي نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

مارس المقبل يشهد حسم طرفي نهائي كأس الملك

أعلنت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، مواعيد مباراتي نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي سيجمع الهلال بأبها، والأهلي بالنصر.

وقررت اللجنة أن يحل أبها ضيفًا على الزعيم بملعب جامعة الملك سعود بالرياض، في تمام الساعة السادسة و40 دقيقة من مساء يوم 15 من مارس المقبل.

أما الراقي فسيستضيف العالمي في اليوم نفسه، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة"، في تمام الساعة التاسعة إلا الربع مساءً.

ماذا فعل رباعي نصف نهائي كأس الملك في مشوارهم بالبطولة؟

أبها كان قد تأهل إلى نصف النهائي بعدما أحدث المفاجأة وأطاح بالفتح، إذ تغلب عليه بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل منهما.

بينما الزعيم فأطاح بالاتفاق، بهزيمته في الأشواط الإضافية بثنائية مقابل هدف وحيد، إذ انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

فيما خطف العالمي بطاقة التأهل من العدالة، بإسقاطه على أرضه بهدف وحيد.

أما الراقي فجاء صعوده على حساب الوحدة، حيث هزمه بثنائية مقابل هدف وحيد.