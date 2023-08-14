موعد مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الفيحاء في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

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يستقبل الأمير فيصل بن فهد، مباراة قوية تجمع بين الهلال والفيحاء، في ثاني جولات دوري روشن السعودي موسم 2023-24.

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الهلال افتتح الموسم بقوة أمام أبها بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسيعمل على مواصلة الانتصارات، لبداية الموسم بأفضل شكل ليثبت أنه سيكون قادرًا على المنافسة على اللقب الذي لن يكون سهلًا هذا الموسم.

أما الفيحاء فحاله لا يختلف كثيرًا عن الهلال، إذ فاز على الخليج بالنتيجة ذاتها، ويأمل الخروج بنتيجة إيجابية أمام الهلال، لتساعده في مشواره بالدوري هذا الموسم.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الهلال القادمة ضد الفيحاء في الدوري السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة الهلال والفيحاء في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الهلال والفيحاء في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم السبت 19 أغسطس 2023 على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر والسعودية.

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيحاء في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، يمكنك رؤية المباراة على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم أن يستمتعوا به عبر تطبيق SHAHID VIP.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الهلال - الفيحاء السبت 19 أغسطس 2023،

21:00 السعودية ومصر SSC

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