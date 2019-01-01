موعد مباراة الهلال ضد السد في دوري أبطال آسيا، القنوات الناقلة والتشكيل

تعرف على موعد مباراة الهلال ضد السد في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019، وما هي القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع للفريقين؟

أحمد جمال

يحل السد ضيفًا ثقيلاً على الهلال باستاد جامعة الملك سعود بمدينة الرياض يوم الثلاثاء القادم 22 أكتوبر 2019 ميلاديًا، الموافق 23 صفر 1441 هجريًا، وذلك في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

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استطاع الموج الأزرق أن يتخطي مباراة الذهاب خارج الديار وأن يُحرج عيال الذيب ف عقر داره بعد أن انتصر بأربعة أهداف مقابل هدف، ليُصعب المهمة على الزعيم القطري في مباراة الإياب.

وكان الهلال قد تخطى دور المجموعات التي تصدرها برصيد 13 نقطة، ليتواجه مع الأهلي في دور الـ16 ويتخطاه أيضاً بنتيجة (4-3) في إجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، ومن ثم أقصى الاتحاد في ربع النهائي بنتيجة (3-1).

لم تختلف بداية السد كثيرًا عن الهلال لدوري أبطال آسيا 2019، حيث تصدر المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، ونجح في تخطي الدحيل بمجموع نتائج (4-2)، وفي ربع النهائي واجه القطب الثاني لمدينة الرياض النصر، وخاض أمامه ملحمة تمثلت في قلب تأخره في الذهاب بهدفين لهدف، إلى انتصار في الإياب بثلاثة أهدافٍ لهدف أهداهم بطاقة العبور لنصف النهائي.

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موعد مباراة الهلال ضد السد والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة الهلال - السد استاد جامعة الملك سعود الثلاثاء 22 أكتوبر 2019،

23 صفر 1441،

19:15 السعودية وقطر، 20:15 الإمارات محمد تقي beIN SPORTS HD 2

الغيابات والتشكيل المتوقع للهلال

عاد سلمان الفرج لتدريبات الهلال الجماعية قبل مباراة السد بعد إنهاء برنامجه التأهيلي، كذلك عاد البيروفي أندريه كاريلو من الإصابة، وسيكون الموج الأزرق في كامل جاهزيته في مواجهة السد.

سيبدأ لوشيسكو بنفس طريقته المعتادة مع الزعيم، وسيدفع في حراسة المرمى بالمعيوف وأمامه سيتواجد الرباعي الشهراني والبليهي وجانج هيون والبريك، وقد يبدأ عطيف المباراة في محور الوسط بجانب كنو بدلاً من الفرج لتجنب تجدد إصابته، وسيقود الهجوم الفرنسي جوميس وخلفه سيتواجد الثلاثي كاريلو وسالم الدوسري وجيوفينكو.



التشكيل | 4-2-3-1

عبد الله المعيوف

ياسر الشهراني - علي البليهي - جانج هيون سو - محمد البريك

عبد الله عطيف - محمد كنو

سالم الدوسري - سيباستيان جيوفينكو - أندريه كاريلو

بافيتيمبي جوميس

الغيابات والتشكيل المتوقع للسد

لا توجد غيابات في صفوف السد قبل موقعة الدوحة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا بإستثناء غياب عبد الكريم حسن الذي تلقى بطاقة حمراء في مباراة الذهاب.

لقطات من تدريبات الزعيم اليوم الاحد قبل المغادرة الى الرياض استعداداً لمواجهة الهلال السعودي #السد #قطر

( 2 – 2 ) pic.twitter.com/pvUsGS8M1P — AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) October 20, 2019

لن يغير أسطورة برشلونة من طريقته المعتادة مع عيال الذيب بإستثناء الدفع بحامد إسماعيل بدلاً من عبد الكريم حسن الغائب بسبب الايقاف، وسيستعين بسعد الشيب في حراسة المرمى وأمامه الرباعي رو رو وبوعلام وطارق سلمان وحامد إسماعيل، وسيدفع بجابي ويونج كمحوري وسط، وأمامهما الثلاثي الهيدوس وأكرم عفيف ونام تاي هي، بينما سيقود الهجوم بغداد بونجاح.

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التشكيل | 4-2-3-1