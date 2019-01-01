فيتوريا يمنح لاعبيه راحة استعدادًا لمواجهة الهلال

مدرب النصر يمنح لاعبيه راحة 48 ساعة، قبل الاستعداد لمواجهة الهلال في ديربي الرياض.

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

قرر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق نادي النصر السعودي، منح لاعبيه راحة، بعد الفوز في مباراة الرائد الأخيرة.

النصر فاز على الرائد بهدفين دون رد، في مباراة الجولة السابعة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن فيتوريا فضل منح لاعبي النصر راحة لمدة يومين، قبل الاستعداد لمواجهة الهلال في ديربي الرياض.

وسيعود لاعبي النصر للمشاركة في تدريبات استرجاعية، قبل الدخول في الاستعداد لمواجهة الهلال المقبلة.

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فيتوريا سيراجع ملف اللاعبين المصابين بالفريق، من أجل تجهيزهم لمواجهة الهلال، والتي يسعى النصر للفوز بها للعودة مرة أخرى للمنافسة بقوة على صدارة الدوري.

الهلال سيواجه النصر مساء يوم الأحد المقبل، في مباراة الجولة الثامنة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.