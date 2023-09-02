تابع منافسات دوري روشن السعودي عبر

موعد مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

بلال محمد
al hilalGoal AR
الهلال vs الرياضدوري روشن السعوديالهلالالرياض

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الرياض في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

يستقبل ملعب الأمير فيصل بن فهد، مباراة قوية تجمع بين الهلال والرياض، في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي موسم 2023-24.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الهلال يعمل على مواصلة البداية القوية للموسم، ويدخل المباراة وعينه على النقاط الثلاث، لمواصلة ملاحقة الأهلي على قمة الترتيب، بعد فوزه المثير على الاتحاد في كلاسيكو الجولة الماضية.

أما الرياض الصاعد حديثَا إلى دوري روشن، بدأ الموسم بثلاث هزائم، ثم فوز أخير في الجولة الماضية،، سيعمل على البناء عليه ومحاولة الخروج بنتيجة إيجابية امام الهلال، تساعده في مشواره بالدوري هذا الموسم.

المباراة التالية

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الهلال القادمة ضد الرياض في الدوري السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة الهلال والرياض في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الهلال والرياض في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الجمعة 15 سبتمبر 2023 على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر والسعودية.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والرياض في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، يمكنك رؤية المباراة على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم أن يستمتعوا به عبر تطبيق SHAHID.

المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
الهلال - الرياضالجمعة 15 سبتمبر 2023،
21:00 السعودية ومصر		SSC
شاهد 		الأمير فيصل بن فهد

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

197734 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 95669كريم بنزيما
  • 10190خاليدو كوليبالي
  • 18546روبرتو فيرمينو
  • 8303نجولو كانتي
  • 21304مارسيلو بروزوفيتش
  • 43722صفقة أخرى
197734 الأصوات

اختيارات المحررين