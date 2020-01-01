موعد مباراة الهلال ضد التعاون الودية والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال والتعاون الودية استعداداً لعودة الدوري السعودي بعد التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا، وما هي القنوات الناقلة؟

سيعود الهلال السعودي من جديد للمشاركة في المباريات بعد توقف طويل جراء توقف النشاط الكروي في المملكة العربية السعودية في بداية شهر مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك حين يواجه التعاون في مباراة ودية، استعدادًا لعودة منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلنت في وقت سابق، عن أن يوم الرابع من شهر أغسطس القادم، سوف يكون موعدًا لعودة الدوري السعودي من جديد.

جاءت أنباء صادمة لجمهور الهلال قبل ودية التعاون، أفادت بأن ثلاثي الفريق محمد الشلهوب وعبد الله المعيوف وسلمان الفرج للإصابة،وهو ما يعني أنهم لن يشاركوا في المباراة.

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وكان الزعيم، يتصدر ترتيب الدوري قبل التوقف برصيد 51 نقطة، وذلك بفارق ست نقاط عن وصيفه النصر، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 45 نقطة.

وستنتظر فريق الهلال مباراة قوية أمام النصر في العودة الأولى للفريق فور استئناف المسابقة، وذلك بالخامس من شهر أغسطس المقبل.

وبخلاف مباراة التعاون، سيخوض الفريق أربع مباريات ودية أخرى، ستكون أمام فرق الشعلة والفيحاء، الطائي والرياض على الترتيب.

والآن نستعرض معًا موعد مباراة الهلال والتعاون الودية، الغيابات والتشكيل المتوقع للفريقين..

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ما هو موعد مباراة الهلال والتعاون الودية؟

موعد المباراة الودية بين الهلال والتعاون ، هو يوم الإثنين 13 يوليو 2020، الموافق 23 ذو القعدة 1441.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال الودية ضد التعاون؟

يُنقل الدوري السعودي بشكل حصري على القنوات الرياضية السعودية مجانًا دون تشفير، بتقنية عالية الجودة HD وكذلك SD، لكن القناة حتى الآن لم تُعلن عن إذاعة مباراة الهلال والتعاون .