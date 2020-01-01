بيتزي يختار مدافع الهلال لضمه للدوري الأرجنتيني ويوجه رسالة للسعوديين

بيتزي تولى تدريب المنتخب السعودي في كأس العالم الماضي

تحدث خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني السابق للمنتخب السعودي وسان لورينزو الأرجنتيني حاليًا، عن اللاعب السعودي الذي يرغب في ضمه لفريقه.

وكان بيتزي قد تولى تدريب المنتخب السعودي منذ نوفمبر 2017 وقاد الأخضر في كأس العالم في روسيا 2018، وخاض بالمنتخب 20 مباراة حقق 6 انتصارات وتعادل في 4 وتلقى 10 هزائم.

وقال بيتزي في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية: "أنا طلبت التعاقد مع علي البليهي مدافع الهلال بقرار شخصي ولم يتم عرضه من قبل وكيل لاعبين".

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وأضاف: "الدوري السعودي به تنافسية كبيرة للغاية، وقلة المهاجمين تعود بسبب تواجد المهاجمين الأجانب بكثرة وقلة مشاركة المحليين مع الأندية".

ووجه بيتزي رسالة للجماهير السعودية قائلًا: "أشكر جميع الأشخاص في السعودية الذين قابلتهم أثناء إقامتي هناك، وأتمنى أن يواصل المشجعين مؤازرتهم للمنتخب في كل وقت".

ويعد علي البليهي من أبرز اللاعبين في الدوري السعودي للمحترفين، ومن أفضل المدافعين خلال السنوات الأخيرة الذين ظهروا في الكرة السعودية.