موعد مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر ضد الشباب في الجولة الثامنة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-21، وما هي القنوات الناقلة؟

يستضيف نادي النصر جاره نادي الشباب على ملعب جامعة الملك سعود يوم السبت القادم 13 فبراير 2021، وذلك في إطار مباريات الجولة 18 من الدوري السعودي 2021.

يحتل النصر المركز الخامس في الترتيب برصيد 25 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن فريق الاتحاد صاحب المركز الرابع في الجدول، وكان العالمي قد تعادل في آخر لقاءاته في الدوري مع الفتح بهدفٍ لمثله، ويسعى الفريق للعودة لسلسلة الانتصارات سريعًا والمنافسة على اللقب.

بينما يحتل نادي الشباب صدارة جدول الترتيب برصيد 35 نقطة، بفارق نقطتين عن الهلال والأهلي صاحبي المركزين الثالث والرابع، وقد فاز الليث في آخر مبارياته على نادي أبها بثلاثة أهدافٍ لهدفين.

جدول ترتيب الدوري السعودي 2020-21

وفي التقرير التالي، سنستعرض معًا موعد مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة النصر ضد الشباب؟

موعد مباراة النصر والشباب هو يوم السبت 13 فبراير 2021 الموافق 1 رجب 1442، وتقام على ملعب جامعة الملك سعود.

وتنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة والثلث بتوقيت السعودية، السابعة والثلث بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب؟

تمتلك شبكة قنوات السعودية الرياضية، حقوق إذاعة مباريات الدوري السعودي، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة المباراة عبر شاشتها.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة، يمكنك متابعتها عبر موقع جول في خدمة البث المباشر والتي تنطلق قبل المباراة بنصف ساعة تقريبًا.