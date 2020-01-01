موعد مباراة السد والنصر في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة السد أمام النصر في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، والمقامة في قطر، وما هي القنوات الناقلة؟

قمة كبيرة من قمم كرة القدم العربية والآسيوية سوف يحتضنها ملعب جاسم بن حمد، حيث يستضيف السد القطري نادي النصر السعودي متصدر المجموعة د برصيد 10 نقاط في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا .

ومن المقرر أن تقام فعّاليات البطولة الآسيوية على الأراضي القطرية بنظام استثنائي نظرًا لتأجيلها طوال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا، في نسخة ستكون مشابهة لنسخة دوري أبطال أوروبا.

يخوض السد اللقاء بعد فوز عريض على نادي العين بنتيجة 4/0، ويحاول خطف الصدارة من نادي النصر الذي تمكن من الفوز أمام سباهان بهدفين دون رد ذهابًا وإيابًا

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في هذا التقرير نستعرض سويًا موعد مباراة السد أمام النصر وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة السد والنصر؟

يلتقي السد والنصر مساء الإثنين الموافق 21 سبتمبر 2020، على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت الإمارات، السادسة بتوقيت قطر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السد والنصر؟

تُنقل فعاليات بطولة دوري أبطال آسيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات beIN Sports وكذلك قنوات الدوري والكأس.

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، فيمكنك متابعة البث الكتابي للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة السد - النصر جاسم بن حمد الإثنين 21 سبتمبر 2020،

19:00 الإمارات، 18:00 قطر والسعودية beIN SPORTS HD

الدوري والكأس

تشكيل السد:

يبدأ المدرب تشافي هيرنانديز بالتشكيل التالي...

التشكيل| 3-4-3

سعد الشيب

طارق سلمان - بوعلام خوخي - بيدرو ميجيل

عبد الكريم حسن - سانتي كازورلا - جيليرمي - نام تاي هي

أكرم عفيف - بغداد بونجاح - حسن الهيدوس

تشكيل النصر:

يبدأ المدرب روي فيتوريا بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-5-1

براد جونز

أيمن يحيى - عبد الله العمري - مايكون - سلطان الغنام

خالد الغنام - عبد الرحمن الدوسري - مختار علي - عبد المجيد الصليهم - عوض خميس

عبد الفتاح آدم