خمس حالات كورونا في الهلال وحالة في الدحيل قبل عودة دوري أبطال آسيا

دوري أبطال آسيا مهدد بسبب حالات كورونا في الهلال السعودي والدحيل القطري.

أوضح الكشف الطبي على نجوم نادي الهلال تعرض خمسة من نجوم الفريق للإصابة بفيروس كورونا المستجد قبل أيام من عودة بطولة دوري آبطال آسيا.

جاء هذا في ظل حملة الكشف التي قام بها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قبل استئناف مباريات البطولة التي كانت قد توقفت بعد ظهور الفيروس.

إصابات #كورونا تضرب #الهلال قبل مواجهات دوري أبطال آسيا 😷

وظهور حالة في نادي الدحيل القطري 🙄 pic.twitter.com/F6gicI5cG9 — موقع جول السعودي (@GoalSA) September 12, 2020

وكشفت الفحوصات أيضًا عن وجود حالة كورونا في نادي الدحيل، الذي من المقرر أن يواجه نظيره الشارقة الإماراتي يوم الثلاثاء.

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ومن المقرر أن يتم استئناف البطولة بداية من يوم الإثنين على ملاعب قطر، بشكل مجمع على شاكلة مباريات دوري أبطال أوروبا الأخيرة.

وستقام ثمانية لقاءات متبقية من الجولة الثالثة بدور المجموعات بين يومي الإثنين والثلاثاء، على أن تقام لقاءات الثلاث جولات المتبقية بين الـ 17 والـ 26 من الشهر نفسه.

وقرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن يكون دور خروج المغلوب من مباراة واحدة فقط، دون نظام الذهاب والإياب المعتاد بسبب الظروف الاستثنائية.

جدير بالذكر أن الهلال كانن سيواجه نظيره باختاكور الأوزباكستاني يوم الإثنين، لكن من بعد حالات كورونا الأخيرة التي ظهرت في صفوف الفريق السعودي سيكون مصير اللقاء مجهولًا.