موعد مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر ضد التعاون في الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-21، وما هي القنوات الناقلة؟

نجح النصر في اقتناص لقب السوبر السعودي للسنة الثانية على التوالي بعد الفوز على الهلال اليوم في المباراة النهائية التي لعبت على ملعب الملك فهد، والتي انتهت بنتيجة 3 أهداف مقابل لاشيء لصالح العالمي.

ويستعد فارس نجد لخوض مباراة جديدة أمام فريق التعاون ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من كأس الأمير محمد بن سلمان على استاد جامعة الملك سعود.

يحتل النصر مركز متأخر قليلاً في ترتيب الدوري السعودي بسبب النتائج السيئة التي حققها منذ بداية الموسم، ويحاول الآن العودة للمربع الذهبي، حيث يحتل المركز السابع برصيد 21 نقطة من 15 مباراة.

أما التعاون فأصبح رصيده 25 نقطة في المركز الرابع في الدوري، بعد التعادل السلبي اليوم أمام مضيفه الفيصلي على ملعب الملك سلمان.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة النصر ضد التعاون وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة النصر ضد التعاون؟

موعد مباراة النصر والتعاون هو الخميس 4 فبراير 2021، الموافق 22 جمادى الآخر 1442 هجريًا في ستاد جامعة الملك سعود.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والربع بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري السعودي على القنوات الرياضية السعودية، وستذاع المباراة عبر شاشتها كالعادة.

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة النصر والتعاون الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.