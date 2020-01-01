جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2020-21 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات وترتيب النصر في الدوري السعودي 2020-21 والقنوات الناقلة، وذلك قبل بداية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في 17 أكتوبر 2020

يبدأ الموسم الجديد من الدوري السعودي 2020-21 يوم السبت 17 أكتوبر 2020 الموافق 30 صفر 1442 هجريًا، وذلك بموسمٍ جديد ينتظر أن يكون قويًا ومثيرًا لجميع محبي كرة القدم في السعودية والوطن العربي.

فاز الهلال بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان الموسم الماضي، وهو البطل التاريخي لبطولة الدوري حيث يمتلك 16 لقبًا، وحصل على المركز الثاني 15 مرة، ويأتي خلفه النصر برصيد 9 ألقاب، وحصل على المركز الثاني 5 مراتٍ طوال تاريخه.

تشكيلة نادي النصر لا تخلو من اللاعبين الجيدين، فهو يمتلك هداف الدوري السعودي الموسم الماضي عبد الرزاق حمد الله، وضم في سوق الانتقالات عبد الفتاح عسيري، لينضم لكتيبة النجوم بجانب أمرابط وغيره.

المزيد من الفرق

كان الموسم السابق من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان استثنائي، حيث توقف في الأشهر الأولى من 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا، وبعد حوالي 4 أشهر عاد من جديد، لكن عادت المباريات بدون جمهور وبإجراءات احترازية كبيرة من المتوقع أن تستمر على الأقل مع بداية الموسم الجديد.

ضم النصر في سوق الانتقالات عددًا من اللاعبين المهمين، فبجانب عسيري انتقل للعالمي أسامة الخلف وعلي لاجمي وعبد المجيد الصليهم وبيتي مارتينيز وعبد الله الشنقيطي وكيم جين سو وسلطان العنزي وعلي الحسن.

أما عن الراحلين عن نادي النصر في الميركاتو، فقد غادر جوليانو لباشاك شهير التركي، وانتقل عوض خميس إلى الرائد، ورحل أيضًا زياد البواردي وخالد الدبيش وعبد الرحمن الظفيري وراكان الشملان.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2021 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، سنتعرف على جدول مباريات النصر وترتيبه في الدوري السعودي 2020-21 ، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

ما هي القنوات الناقلة للدوري السعودي؟

تُنقل مباريات الدوري السعودي على القنوات الرياضية السعودية مجانًا بدون تشفير بتقنية عالية الجودة HD وكذلك SD.

وإذا لم تتمكن عزيزي القارئ من متابعة المباريات عبر التلفاز، فبمقدورك متابعة البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباريات النصر والذي عادةً ما يبدأ قبل كل مباراة بنصف ساعة.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2020

سيبدأ النصر مبارياته في الدوري السعودي 2020-21 بمواجهة الفتح، أما موعد ديربي الرياض ضد الهلال فهو 21 نوفمبر 2020.

موعد الكلاسيكو ضد الأهلي 9 ديسمبر 2020، وموعد مباراة النصر والاتحاد هو 23 يناير 2021.

الجولة المباراة الموعد الملعب 1 النصر - الفتح الأحد 18 أكتوبر 2020،

1 ربيع الأول 1442،

17:00 السعودية، 16:00 مصر ستاد الأمير فيصل بن فهد 2 التعاون - النصر الخميس 22 أكتوبر 2020،

5 ربيع الأول 1442،

17:05 السعودية، 16:05 مصر مدينة الملك عبد الله الرياضية 3 الشباب - النصر الأحد 1 نوفمبر 2020،

15 ربيع الأول 1442،

18:50 السعودية، 17:50 مصر ستاد الأمير فيصل بن فهد 4 النصر - القادسية السبت 7 نوفمبر 2020،

21 ربيع الأول 1442،

18:45 السعودية، 17:45 مصر ستاد الأمير فيصل بن فهد 5 الهلال - النصر السبت 21 نوفمبر 2020،

6 ربيع الآخر 1442،

20:15 السعودية، 19:15 مصر ستاد الملك فهد الدولي 6 أبها - النصر الجمعة 27 نوفمبر 2020،

12 ربيع الآخر 1442،

14:35 السعودية، 13:35 مصر ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز 7 النصر - الاتفاق 3 - 5 ديسمبر 2020،

18 - 20 ربيع الآخر 1442 ستاد الملك فهد الدولي 8 النصر - الأهلي 9 - 11 ديسمبر 2020،

24 - 26 ربيع الآخر 1442 ستاد الملك فهد الدولي 9 الباطن - النصر 18 - 20 ديسمبر 2020،

3 - 5 جمادى الأولى 1442 ملعب نادي الباطن 10 النصر - ضمك 24 - 26 ديسمبر 2020،

9 - 11 جمادى الأولى 1442 ستاد الملك فهد الدولي 11 الفيصلي - النصر 31 ديسمبر 2020 - 2 يناير 2021،

16 - 18 جمادى الأولى 1442 مدينة المجمعة الرياضية 12 النصر - العين 7 - 9 يناير 2021،

23 - 25 جمادى الأولى 1442 ستاد الملك فهد الدولي 13 الرائد - النصر 14 - 15 يناير 2021،

1 - 2 جمادى الآخرة 1442 مدينة الملك عبد الله الرياضية 14 النصر - الوحدة 18 - 19 يناير 2021،

5 - 6 جمادى الآخرة 1442 ستاد الملك فهد الدولي 15 الاتحاد - النصر 23 - 24 يناير 2021،

10 - 11 جمادى الآخرة 1442 مدينة الملك عبد الله الرياضية

ترتيب الهلال في الدوري السعودي 2020-21