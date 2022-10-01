موعد مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد النصرفي الجولة الخامسة في روشن السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

يستقبل ملعب مرسول بارك، في الجولة الخامسة من بطولة دوري روشن السعودي 2022-23، قمة من قمم الكرة السعودية والتي تجمع بين النصر والاتحاد.

النصر صاحب الأرض والجمهور في المباراة يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الباطن في الجولة الماضية برباعية دون رد، وصل بها إلى النقطة التاسعة في المركز الرابع، ويريد مواصلة حصد النقاط للاستمرار في المنافسة على اللقب الأغلى.

على الجانب الآخر الاتحاد حاله لا يختلف كثيرًا عن النصر، فقد نجح العميد في الفوز على الخليج بهدفين دون رد في الجولة الماضية، ليصل إلى النقطة العاشرة، ويطمح للخروج بنتيجة إيجابية تضمن له الاستمرار في المربع الذهبي والمنافسة على لقب الدوري.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة النصر والاتحاد؟

موعد مباراة النصر والاتحاد، في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي 2022-23، هو يوم الأحد 2 أكتوبر 2022، على ملعب مرسول بارك.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

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Shahid Shahid

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك مشاهدة مباراة النصر والاتحاد عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب النصر - الاتحاد الأحد 2 أكتوبر 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC

شاهد VIP مرسول بارك

تشكيل النصر المتوقع:

التشكيل| 4-2-3-1

دافيد أوسبينا

كونان - عبد الإله العمري - ألفارو جونزاليس - عبد الله الخيبري

لويس جوستافو - علي الحسن

خالد الغنام - سامي النجعي - عبد الرحمن غريب

فينسنت أبو بكر

تشكيل الاتحاد المتوقع:

التشكيل| 3-4-3

مارسيلو جروهي

عمر هوساوي - أحمد حجازي - أحمد بامسعود

عبد الرحمن العبود - برونو هنريكي - طارق حامد - حمدان الشمراني

إيجور كورنادو - عبد الرزاق حمد الله - هارون كمارا

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