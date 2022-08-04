جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ينطلق الموسم الجديد من الدوري السعودي يوم الخميس 25 أغسطس 2022.
يبدأ الاتحاد مبارياته في الدوري السعودي هذا الموسم بمواجهة العدالة الصاعد حديثًا، يوم الجمعة 26 أغسطس في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
كان نادي الاتحاد منافسًا قويًا على لقب الدوري السعودي الموسم الماضي، وقدم أفضل مواسمه في السنوات الأخيرة، وحصل على المركز الثاني خلف الهلال بطل الدوري، بعد منافسة شرسة حًسمت في الجولات الأخيرة.
جدول مباريات الدوري السعودي 2023، القنوات الناقلة والترتيب
وفي هذا التقرير، سنتعرف على جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2023، وما هي القنوات الناقلة؟
ما هي القنوات الناقلة للدوري السعودي؟
تُنقل مباريات الدوري السعودي عبر شبكة SSC بصورة مجانية عبر تقنية SD، بينما قنوات HD تكون مشفرة.
وإذا لم تتمكن عزيزي القارئ من متابعة المباريات ، فيمكن متابعة البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباريات الاتحاد والذي عادةً ما يبدأ قبل كل مباراة بنصف ساعة.
جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2023
يفتتح الاتحاد مبارياته في الدوري السعودي 2023 مع نادي العدالة الصاعد حديثًا، ثم يواجه الاتفاق والرائد، والخليج على التوالي.
ويقام كلاسيكو الاتحاد والهلال، ضمن الجولة الـ12، في جدة، أحد أيام 5 أو 6 أو 7 من يناير 2023.
بينما ستكون قمة من قمم الدوري السعودي، في الجولة الخامسة على ملعب مرسول بارك، يوم الأحد 2 أكتوبر بين الاتحاد والنصر.
⚽️🔝 أكثر اللاعبين الأجانب تسجيلاً في دوري المحترفين.— دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) July 29, 2022
🇸🇾 عـمـر الـسـومـة
🇲🇦 عبدالرزاق حمدالله
🇫🇷 بافيتيمبي غوميز
🇧🇷 إلـتـون خـوزيـه
🇧🇷 كارلوس إدواردو pic.twitter.com/Jn55pwxdKz
الجولة
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
1
العدالة - الاتحاد
الجمعة 26 أغسطس 2022،
الأمير عبد الله بن جلوي
2
الاتحاد - الاتفاق
السبت 3 سبتمبر 2022،
مدينة الملك عبد الله الرياضية
3
الرائد - الاتحاد
الجمعة 9 سبتمبر 2022،
مدينة الملك عبدالله بن عبد العزيز
4
الاتحاد - الخليج
الخميس 15 سبتمبر 2022،
مدينة الملك عبد الله الرياضية
5
النصر - الاتحاد
الأحد 2 أكتوبر 2022،
مرسول بارك
6
الاتحاد - الفتح
الجمعة 7 أكتوبر 2022،
مدينة الملك عبد الله الرياضية
7
ضمك - الاتحاد
الثلاثاء 11 أكتوبر أكتوبر 2022،
مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز
8
الاتحاد - الوحدة
الأحد 16 أكتوبر 2022،
مدينة الملك عبد الله الرياضية
9
الشباب - الاتحاد
السبت 17 ديسمبر 2022
الأمير فيصل بن فهد
10
الاتحاد - التعاون
الإثنين 26 ديسمبر 2022
مدينة الملك عبد الله الرياضية
11
أبها - الاتحاد
السبت 31 ديسمبر 2022
مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز
12
الاتحاد - الهلال
الجمعة 6 يناير 2023
مدينة الملك عبدالله الرياضية
13
الباطن - الاتحاد
السبت 14 يناير 2023
ملعب نادي الباطن
14
الاتحاد - الفيحاء
السبت 21 يناير 2023
مدينة الملك عبد الله الرياضية
15
الطائي - الاتحاد
الجمعة 3 فبراير 2023
مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد
ترتيب الاتحاد في الدوري السعودي 2023
الترتيب
الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
الفارق
النقاط
1
العدالة
0
0
0
0
0
0
0
0
2
الفيحاء
0
0
0
0
0
0
0
0
3
أبها
0
0
0
0
0
0
0
0
4
النصر
0
0
0
0
0
0
0
0
5
الوحدة
0
0
0
0
0
0
0
0
6
الاتفاق
0
0
0
0
0
0
0
0
7
الاتحاد
0
0
0
0
0
0
0
0
8
الفتح
0
0
0
0
0
0
0
0
9
الخليج
0
0
0
0
0
0
0
0
10
الباطن
0
0
0
0
0
0
0
0
11
التعاون
0
0
0
0
0
0
0
0
12
الطائي
0
0
0
0
0
0
0
0
13
الشباب
0
0
0
0
0
0
0
0
14
الرائد
0
0
0
0
0
0
0
0
15
الهلال
0
0
0
0
0
0
0
0
16
ضمك
0
0
0
0
0
0
0
0