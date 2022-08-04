جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

بلال محمد|
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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفينالإتحادقراءات طويلة

تعرف على جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022-2023 والقنوات الناقلة، وينطلق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في 25 أغسطس 2022

ينطلق الموسم الجديد من الدوري السعودي يوم الخميس 25 أغسطس 2022.

يبدأ الاتحاد مبارياته في الدوري السعودي هذا الموسم بمواجهة العدالة الصاعد حديثًا، يوم الجمعة 26 أغسطس في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

كان نادي الاتحاد منافسًا قويًا على لقب الدوري السعودي الموسم الماضي، وقدم أفضل مواسمه في السنوات الأخيرة، وحصل على المركز الثاني خلف الهلال بطل الدوري، بعد منافسة شرسة حًسمت في الجولات الأخيرة.

جدول مباريات الدوري السعودي 2023، القنوات الناقلة والترتيب

وفي هذا التقرير، سنتعرف على جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2023، وما هي القنوات الناقلة؟

ما هي القنوات الناقلة للدوري السعودي؟

تُنقل مباريات الدوري السعودي عبر شبكة SSC بصورة مجانية عبر تقنية SD، بينما قنوات HD تكون مشفرة.

وإذا لم تتمكن عزيزي القارئ من متابعة المباريات ، فيمكن متابعة البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباريات الاتحاد والذي عادةً ما يبدأ قبل كل مباراة بنصف ساعة.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2023

يفتتح الاتحاد مبارياته في الدوري السعودي 2023 مع نادي العدالة الصاعد حديثًا، ثم يواجه الاتفاق والرائد، والخليج على التوالي.

ويقام كلاسيكو الاتحاد والهلال، ضمن الجولة الـ12، في جدة، أحد أيام 5 أو 6 أو 7 من يناير 2023.

بينما ستكون قمة من قمم الدوري السعودي، في الجولة الخامسة على ملعب مرسول بارك، يوم الأحد 2 أكتوبر بين الاتحاد والنصر.

الجولة

المباراة

الموعد

النتيجة

الملعب

1

العدالة - الاتحاد

الجمعة 26 أغسطس 2022،
18:45 السعودية، 17:45 مصر

الأمير عبد الله بن جلوي

2

الاتحاد - الاتفاق

السبت 3 سبتمبر 2022،
21:00 السعودية، 20:00 مصر

مدينة الملك عبد الله الرياضية

3

الرائد - الاتحاد

الجمعة 9 سبتمبر 2022،
21:00 السعودية، 20:00 مصر

مدينة الملك عبدالله بن عبد العزيز

4

الاتحاد - الخليج

الخميس 15 سبتمبر 2022،
21:00 السعودية، 20:00 مصر

مدينة الملك عبد الله الرياضية

5

النصر - الاتحاد

الأحد 2 أكتوبر 2022،
21:00 السعودية، 20:00 مصر

مرسول بارك

6

الاتحاد - الفتح

الجمعة 7 أكتوبر 2022،
21:00 السعودية، 20:00 مصر

مدينة الملك عبد الله الرياضية

7

ضمك - الاتحاد

الثلاثاء 11 أكتوبر أكتوبر 2022،
17:50 السعودية، 16:50 مصر

مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز

8

الاتحاد - الوحدة

الأحد 16 أكتوبر 2022،
20:30 السعودية، 19:30 مصر

مدينة الملك عبد الله الرياضية

9

الشباب - الاتحاد

السبت 17 ديسمبر 2022

الأمير فيصل بن فهد

10

الاتحاد - التعاون

الإثنين 26 ديسمبر 2022

مدينة الملك عبد الله الرياضية

11

أبها - الاتحاد

السبت 31 ديسمبر 2022

مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز

12

الاتحاد - الهلال

الجمعة 6 يناير 2023

مدينة الملك عبدالله الرياضية

13

الباطن - الاتحاد

السبت 14 يناير 2023

ملعب نادي الباطن

14

الاتحاد - الفيحاء

السبت 21 يناير 2023

مدينة الملك عبد الله الرياضية

15

الطائي - الاتحاد

الجمعة 3 فبراير 2023

مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد

ترتيب الاتحاد في الدوري السعودي 2023

الترتيب

الفريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1

العدالة

0

0

0

0

0

0

0

0

2

الفيحاء

0

0

0

0

0

0

0

0

3

أبها

0

0

0

0

0

0

0

0

4

النصر

0

0

0

0

0

0

0

0

5

الوحدة

0

0

0

0

0

0

0

0

6

الاتفاق

0

0

0

0

0

0

0

0

7

الاتحاد

0

0

0

0

0

0

0

0

8

الفتح

0

0

0

0

0

0

0

0

9

الخليج

0

0

0

0

0

0

0

0

10

الباطن

0

0

0

0

0

0

0

0

11

التعاون

0

0

0

0

0

0

0

0

12

الطائي

0

0

0

0

0

0

0

0

13

الشباب

0

0

0

0

0

0

0

0

14

الرائد

0

0

0

0

0

0

0

0

15

الهلال

0

0

0

0

0

0

0

0

16

ضمك

0

0

0

0

0

0

0

0