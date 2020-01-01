موعد مباراة النصر والأهلي في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر أمام الأهلي في ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2020، وما هي القنوات الناقلة والغيابات والتشكيل المتوقع للفريقين؟

يستقبل ستاد جاسم بن حمد بقطر مباراة دور 8 من دوري أبطال آسيا ، وهي قمة عربية سعودية بين عمالقة الدوري السعودي ناديي النصر و الأهلي .

بعد فوز العالمي على التعاون بنتيجة 1/0، أصبح هو والراقي آخر ممثلين للسعودية بالبطولة الأقوى القارة الصفراء، وبالطبع ضمن عشاق الكرة في الوطن العربي تواجد ممثل للكرة السعودية في نصف النهائي.

النصر يخوض اللقاء بثقة أعلى من منافسه، حيث فاز الأهلي بصعوبة بعد ركلات الترجيح على شباب الأهلي دبي، والذي وصل لدور 16 في دوري أبطال آسيا بعد استبعاد الهلال من البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا في الفريق.

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بالطبع مواجهة نارية ومشتعلة وفي انتظارها جميع عشاق ومتابعي كرة القدم العربية وليس السعودية فقط.

وفي هذا التقرير من موقع جول سنتعرف سويًا على موعد مباراة النصر والأهلي وما هي القنوات الناقلة؟

القصة الكاملة .. ما هو سبب استبعاد الهلال من دوري أبطال آسيا 2020؟

ما هو موعد مباراة النصر والأهلي؟

يلتقي النصر مع الأهلي مساء الأربعاء 30 سبتمبر 2020، الموافق 13 صفر 1442 هجريًا على ستاد جاسم بن حمد.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 16:40 بتوقيت السعودية، الساعة 17:40 بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والأهلي؟

تُنقل فعاليات بطولة دوري أبطال آسيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات beIN Sports وكذلك قنوات الدوري والكأس.

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، فيمكنك متابعة البث الكتابي لمباراة النصر والأهلي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب النصر - الأهلي الأربعاء 30 سبتمبر 2020،

13 صفر 1442،

16:40 السعودية، 17:40 الإمارات beIN Sports HD 7 ستاد جاسم بن حمد

ما هو التشكيل المتوقع للنصر؟

تم استبعاد عبد الرحمن العبيد من التشكيل الأساسي لمباراة النصر والتعاون في دوري أبطال آسيا، لكن من المتوقع أن يكون جاهزًا في مباراة ربع النهائي.

من غير المرجح أن يقوم روي فيتوريا بعدد كبير من التغييرات على تشكيله الأساسي في مباراة الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2020.

التشكيل | 4-2-3-1

براد جونز

عوض خميس - عبد الله مادو - مايكون - سلطان الغنام

عبد المجيد الصليهم - عبد الله الخيبري

خالد الغنام - جونزالو مارتينيز - عبد الفتاح عسيري

عبد الرزاق حمدالله

ما هو التشكيل المتوقع للأهلي؟

سيعود عبد الله حسون من الإصابة التي تعرض لها في مباراة الأهلي وشباب الأهلي دبي، وسيكون جاهزًا للمشاركة في مباراة النصر في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2020.

عبدالله حسون أصبح جاهز للمشاركة في مباراة #الاهلي_النصر ، بعد أن شارك في التدريبات الجماعية للفريق اليوم. #خطوتين_يارجال_الاهلي pic.twitter.com/yPWYN5JYJP — أخبار الأهلي السعودي (@AL_Ahli_News) September 28, 2020

من المتوقع أن يبدأ مدرب أهلي جدة ميليويفيتش بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-1-4-1

محمد العويس

لوكاس ليما - عبد الباسط هندي - معتز هوساوي - عبد الله حسون

محمد آل فتيل

ماركو مارين - محمد المجحد - علي الأسمري - سلمان المؤشر

عمر السومة