يواصل النصر استعداده للموسم الجديد، ويستكمل مبارياته في المعسكر الخارجي تحت قيادة المدرب لويس كاسترو، والمقام في البرتغال بمباراة جديدة أمام لوسيتانو دي إيفورا.
ومن المنتظر أن يلعب العالمي، أمام الفريق البرتغالي في خامس التجارب الودية على استاد ألبوفيرا.
وفي التقرير التالي، سنتعرف معًا على موعد مباراة النصر ولوسيتانو الودية التحضيرية لموسم 2024-2025 والقنوات الناقلة.
ما موعد مباراة النصر ولوسيتانو الودية التحضيرية لموسم 2024-2025؟
موعد مباراة النصر ولوسيتانو الودية، هو يوم الثلاثاء 30 يوليو 2024، على ملعب ألبوفيرا.
ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.
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ما القنوات الناقلة لمباراة النصر ولوسيتانو الودية التحضيرية لموسم 2024-2025؟
لم تحصل أي قناة على حقوق بث إذاعة المباراة تلفزيونيًا، ولكن يمكن متابعة لقاء النصر ولوسيتانو عبر تطبيق STC على الهواتف الذكية.
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الملعب
|النصر - لوسيتانو دي إيفورا
|الثلاثاء 30 يوليو 2024،
21:00 مصر والسعودية
|تطبيق STC
|ألبوفيرا
تشكيل النصر المتوقع لمباراة لوسيتانو الودية التحضيرية لموسم 2024-2025:
|التشكيل| 4-3-3
|حراسة المرمى
|بينتو
|خط الدفاع
|تيليس - العمري - لاجامي - الغنام
|خط الوسط
|أوتافيو - الخيبري - سامي النجعي
|خط الهجوم
|تاليسكا - ساديو ماني - محمد مران