تعرف على موعد مباراة النصر أمام لوسيتانو الودية 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يواصل النصر استعداده للموسم الجديد، ويستكمل مبارياته في المعسكر الخارجي تحت قيادة المدرب لويس كاسترو، والمقام في البرتغال بمباراة جديدة أمام لوسيتانو دي إيفورا.

ومن المنتظر أن يلعب العالمي، أمام الفريق البرتغالي في خامس التجارب الودية على استاد ألبوفيرا.

وفي التقرير التالي، سنتعرف معًا على موعد مباراة النصر ولوسيتانو الودية التحضيرية لموسم 2024-2025 والقنوات الناقلة.

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ما موعد مباراة النصر ولوسيتانو الودية التحضيرية لموسم 2024-2025؟

موعد مباراة النصر ولوسيتانو الودية، هو يوم الثلاثاء 30 يوليو 2024، على ملعب ألبوفيرا.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر ولوسيتانو الودية التحضيرية لموسم 2024-2025؟

لم تحصل أي قناة على حقوق بث إذاعة المباراة تلفزيونيًا، ولكن يمكن متابعة لقاء النصر ولوسيتانو عبر تطبيق STC على الهواتف الذكية.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب النصر - لوسيتانو دي إيفورا الثلاثاء 30 يوليو 2024،

21:00 مصر والسعودية تطبيق STC ألبوفيرا

تشكيل النصر المتوقع لمباراة لوسيتانو الودية التحضيرية لموسم 2024-2025: