موعد مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد ضمك في الجولة الثالثة في روشن السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

يستقبل نادي النصر، نظيره نادي ضمك في ملعب مرسول بارك، وذلك في الجولة الثالثة من الدوري السعودي 2022-2023.

نجح النصر في الفوز بمباراته الأولى في الدوري أمام الوحدة، ثم سقط في فخ الهزيمة أمام التعاون، ولم يقدم حتى الآن المستوى المنتظر منه، ويأمل في مصالحة جماهيره أمام ضمك والخروج بنقاط المباراة كاملة لإثبات أنه قادر على المنافسة على اللقب هذا الموسم.

أما ضمك هذا الموسم نجح في الحصول على العلامة الكاملة في المباراتين الماضيتين بالفوز على الفيحاء ثم الخليج، ويريد مواصلة نجاحاته ويهدف للخروج بنتيجة إيجابية من ملعب العالمي.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة النصر وضمك في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما هو موعد مباراة النصر وضمك؟

موعد مباراة النصر وضمك ، في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي 2022-23، هو السبت 10 سبتمبر 2022، على ملعب مرسول بارك.

ومن المنتظر أن وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك مشاهدة مباراة النصر وضمك عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

Shahid

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب النصر - ضمك السبت 10 سبتمبر 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC

شاهد VIP مرسول بارك